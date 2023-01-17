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الثلاثاء، 17-01-2023 11:10 ص

ناصر العطية يُتوّج بطلًا لرالي داكار الصحراوي في فئة السيارات على متن سيارة تويوتا "هايلكس جي آر"

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الوكيل الإخباري - توِّج بطل الراليات القطري ناصر العطية بلقب رالي داكار في فئة السيارة للمرة الثالثة على متن سيارة تويوتا، والخامسة ضمن مسيرته المهنية، بعد أسبوعيْن من المنافسات الشرسة والتحديات الصعبة وتصدّره المرحلة الأخيرة من السباق الذي أقيم في الدمام في المملكة العربية السعودية.
ممثلًا عن فريق تويوتا جازو للسباقات - هايلكس، خاض العطية مراحل السباق الأربع عشرة على متن سيارة تويوتا "هايلكس جي آر"، ليتصدّر بذلك الترتيب العام لرالي داكار بفارق أكثر من ساعة عن الفرنسي سيباستيان لوب بطل العالم للراليات 9 مرات الذي جاء في المرتبة الثانية، والبرازيلي لوكاس مورايس الذي تلاه في المرتبة الثالثة متأخرًا بأكثر من ساعة عن العطية.

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كانت تويوتا قد شاركت على مدى الأعوام الماضية في العديد من رياضات سباق السيارات، بما في ذلك سباق "الفورمولا 1"، و"بطولة العالم للتحمل"، و"سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة". وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى شهر نيسان من العام 2015 حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم "جازو للسباقات"، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضة سباق السيارات تحت اسم واحد. وانطلاقًا من قناعة تويوتا وشعارها "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل السيارات"، يسلط "جازو للسباقات" الضوء على دور رياضات سباق السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل سيارات على الإطلاق.

 

وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات سباق السيارات المختلفة، يهدف "جازو للسباقات" إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع تجربة الانطلاق بِحُرِّية وروح المغامرة ومتعة القيادة.

 


 




 

 


 

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