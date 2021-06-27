الأحد 27-06-2021
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الأحد، 27-06-2021 09:59 ص

نوبلز العقارية تطلق تلال جرش بالتعاون مع الإعلامية ليلى السيد

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الوكيل الاخباري - أطلقت شركة نوبلز العقارية مؤخراً مشروعها الجديد " تلال جرش" والذي يقع أعلى الجبال المطلة على سد الملك طلال في مدينة جرش الأثرية، والذي يوفر مجموعة من قطع الأراضي الزراعية الجاهزة لبناء المنتجعات والفلل الريفية الخاصة وذلك بعد استكمالها لتطوير البنية التحتية للمشروع.

وقد أطلق المشروع بالتعاون مع الإعلامية الأردنية ليلى السيد حيث ظهرت وهي تتجول في المشروع وقد أبدت إعجابها في الموقع المختار لإقامته حيث الطبيعة الخلابة والإطلالات الساحرة على جبال تل الرمان وسد الملك طلال، وذكرت بأن المشروعي تميز بوجوده على طريق عمان جرش الرئيسي في محيط من المشاريع السياحية الراقية ويبعد عن عمان 15 دقيقة ويوفر قطع أراضي بمساحات تتراوح بين (3,400م2 – 4,200م2) والذي يوفر مجموعة من قطع الأراضي الزراعية الجاهزة لبناء المنتجعات والفلل الريفية الخاصة وذلك بعد استكمال شركة نوبلز العقارية تطويره وتجهيز البنية التحتية للمشروع.

من جهته أوضحالسيد عمر عايش رئيس مجلس إدارة شركة نوبلز العقاريةبأن الشركة طرحت مشروع تلال جرش في الأسواق العقارية سعياً منها لتوفير مجموعة من الخيارات العقارية الراقية لعملائها، وأنها قامت باستكمال التطوير والبنية التحتية للمشروع ليصبح جاهزاً للبناء فوراً، حيث يوفر المشروع (8) قطع أراضي زراعية مزودة بشبكة طرق حديثة وسلاسل حجرية استنادية وتم تهيئة كافة المداخل والمخارج للقطع وتزويدها بشبكة المياه والكهرباء اللازمة للمشروع والتي من شأنها تخفيض كلفة البناء على العملاء بنسبة تتجاوز 30%.

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وبيّن عايش بأن الأراضي الذي يوفرها مشروع تلال جرش تمكّن العملاء من بناء منتجعاتهم الخاصة في محيط من الطبيعة الخلابة والجمال والهدوء وبمساحات رحبة لتحتوي على كافة وسائل الترفيه والراحة، وبأسعار منافسة وبنظام تسديد بأقساط مريحة تتجاوز السنتان دون زيادة على الأسعار أو فوائد.

ويعتبر مشروع تلال جرش المشروع الثاني التي تقوم نوبلز العقارية على تطويره وطرحه في الأسواق الأرنية بعد نجاحها في تطوير وإطلاق مشروعها الأول مدينة الشهد وبيع ما يزيد عن 80% منه في وقت قياسي.

من الجدير ذكره بأن شركة نوبلز العقارية تأسست في دبي في العام 2008، على يد رجل الأعمال عمر عايش، ويشمل عملها تملك وتطوير وإدارة مشاريع التطوير العقاري التجارية والإسكانية ومتعددة الاستعمال، وتباشر نوبلز العقارية أعمالها التطويرية في عدة مناطق من العالم، منها الولايات الأمريكية المتحدة، الإمارات العربية المتحدة، الأردن، وشمال أفريقيا.


 




 

 


 

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