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الثلاثاء، 16-03-2021 01:09 م

ياماها.. الاسم الأشهر في عالم الدراجات النارية تصل إلى الأردن وتنضم إلى عائلة المركزية

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الوكيل الاخباري - انضمت "ياماها"، الاسم الأشهر في عالم الدراجات النارية، إلى عائلة "المركزية" لتصبح الأخيرة وكيلها الحصري في الأردن، مكمّلة بذلك مسيرتها تحو تقديم حلول واسعة للأفراد والشركات ممن يبحثون عن أفضل وسائل التنقل وأكثرها عمليةً، مع الحفاظ على مستويات عالية من الراحة والرفاهية للجميع.

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وبهذه المناسبة، أطلقت "المركزية ياماها" حملة ترويجية مميزة على الدراجات النارية المتاحة بالمعرض، حيث يمكن للعملاء شراؤها بدفعة أولى، وتقسيط الدفعات المتبقية على مدار 48 شهرًا وبفائدة 0%، وذلك بالتعاون مع بنك القاهرة عمّان (تطبّق الشروط والأحكام).

 

 

وتتضمن الموديلات المشمولة بالحملة كلًا من؛ دراجة ياماها MT-03، المتاحة بدفعة أولى 1,000 دينار ودفعات شهرية بقيمة 115 دينارًا لكل دفعة؛ ودراجة ياماها MT-07، المتاحة بدفعة أولى 2,700 دينار ودفعات شهرية بقيمة 135 دينارًا لكل دفعة؛ ودراجة ياماها MT-09، المتاحة بدفعة أولى 3,150 دينارًا ودفعات شهرية بقيمة 150 دينارًا لكل دفعة؛ وأخيرًا، دراجة ياماها MT-10، المتاحة بدفعة أولى 4,350 دينارًا ودفعات شهرية بقيمة 220 دينارًا لكل دفعة.


وتوفر "المركزية ياماها" خيارات عديدة من محركات ياماها اليابانية – سواءً للدراجات النارية أو السكوترات - والتي تناسب جميع الاهتمامات، بدءًا من 125 سي سي، وصولًا إلى المحركات الفائقة ذات الأداء العالي، وجميعها مجهزة بأحدث وأفضل تقنيات السلامة التي ستجعل مشوار السائق في غاية الراحة، فضلًا عن مواصلة تقديمها لخدمات ما بعد البيع المميزة التي تُعرف بها. وللارتقاء بسوق الدراجات النارية والسكوترات في الأردن، ستنظم "المركزية ياماها" العديد من المبادرات والمسابقات المليئة بالإثارة والتشويق، لتتيح لمحبي الدراجات أفضل تجارب القيادة والأداء التي تزيد من تدفق الأدرينالين لديهم.


وتعليقًا على هذه الخطوة قال فارس حداد، مدير عام "المركزية ياماها": "سعداء للغاية بانضمام دراجات ياماها اليابانية تحت مظلة "المركزية"، لنبني بذلك على خبرتنا الطويلة التي تمتد لأكثر من 20 عامًا في مجال وكالة السيارات والمركبات – تويوتا، ولكزس، وبايك، وشاحنات هينو.

 

نطمح بأن نعزز مكانتنا ليس فقط كوكيل للسيارات والمركبات، بل كشريك داعم للمجتمع الأردني، يوفر حلول تنقل يومية ذات جودة عالية وبأفضل الأسعار، مع تقديم خدمات متميزة تضمن رفاهية عملائنا وراحتهم".


لمزيد من المعلومات حول تفاصيل الحملة والدراجات النارية ومواصفاتها يمكنكم زيارة معرض "المركزية ياماها" في شارع مكة، أو الاتصال على الرقم:  06-5508058


 




 

 


 

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