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الأربعاء، 14-09-2022 11:35 ص

10 متسابقين جدد يتأهلون إلى نهائيات "كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لعام 2022

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الوكيل الإخباري - اُختتمت مؤخرًا الجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات المحلية "لكأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الذي يقام برعاية رسمية من شركة تويوتا موتور كوربوريشن ممثلة بفريق "تويوتا جازو للسباقات"؛ لمواكبة المشهد المتنامي للرياضات الإلكترونية والسباقات الرقمية عالميًا، وسطأجواء حماسية ومنافسات محتدمة بين أمهر سائقي أجهزة المحاكاة في عُمان وقطر والسعودية والبحرين وموريتاني الحجز مقاعدهم في النهائيات المقررة إقامتها في العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة ما بين 6-8 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

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وبعد النجاح الاستثنائي الذي حققه "كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" بنسخته الأولى العام الماضي، عاد هذه السنة ليطال شريحة أوسع من المتنافسين وبهيكلية متطورة شملت جولات تأهيلية محلية ضمنت للجميع فرصة إظهار مواهبهم والفوز لتمثيل بلدانهم في النهائيات المقبلة.


وخاض السائقون من كل بلد حصة تجارب حرة امتدت لفترة 10 دقائق للاعتياد على المسار والدخول في أجواء المنافسات، تلتها حصة تأهيلية من 7 دقائق حددت ترتيب شبكة الانطلاق لسباق "سبرينت" من 7 لفات حول حلبة أوتوبوليس الدولية اليابانية الشهيرة، الذي حددت نتائجه ترتيب الانطلاق للسباق النهائي والحاسم. وأثمرت المنافسات المحتدمة في عُمان عن فوز واصف الخاروسي بالمركز الأول، ومحمد البرواني في المركز الثاني، بينما عبر لحميد البلوشي خط النهاية بالمركز الثالث، ليحصل على ورقة الاحتياط. وفي قطر، حصل فيصل اليافعي على المركز الأول، تلاه خالد المراغي في المركز الثاني، في حين حصل سعود الثاني على ورقة الاحتياط؛ حيث حلّ بالمركز الثالث.


أما المنافسات في السعودية، فقد أثمرت عن فوز وسام خليل بالمركز الأول، وعبد العزيز الريس في المركز الثاني، في حين نال حاتم الهاملي ورقة الاحتياط بعد أن جاء في المركز الثالث. وفي البحرين تأهل بالمركز الأول إبراهيم المبارك، تلاه بالمركز الثاني حسن إبراهيم، في حين نال المركز الثالث صادق مرهون ليحصل على ورقة الاحتياط. وفي موريتانيا، تأهلمحمد الحنفي بالمركز الأول، وجاء أحمد شاش في المركز الثاني. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المتسابقيْن المتأهليْن من فلسطين في العام الماضي، مارتن حنظل وعيسى حنظل، سيمثلان بلادهما مرة أخرى في نهائيات"كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لعام 2022.

المتأهلون إلى نهائيات "كأس تويوتا جازو للسباقات الرقيمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لعام 2022:
الأردن: غيث أبو طه – عز بُسطامي (المركز الثالث: معاذ الشيشاني)
مصر: حازم زكي – محمد واصل (المركز الثالث: محمد رأفت)
لبنان: كارل إيتيميزيان-  وسيم أبو خليل
قبرص: يانّيس هاديشارالامبوس - باناجيوتيس بيتساس (المركز الثالث: ديموستينيس مايكل)
الكويت:خالد دشتي - مهدي بوليّان (المركز الثالث: عبدالرحمن الظفيري)
الإمارات:سالم المسماري - سلطان خليفة(المركز الثالث:حمد المرزوقي)
المغرب:رضى حسين - ياسين عوناسي
عُمان: واصف الخاروسي - محمد البرواني (المركز الثالث:لحميد البلوشي)
قطر: فيصل اليافعي - خالد المراغي (المركز الثالث:سعود الثاني)
السعودية: وسام خليل - عبد العزيز الريس (المركز الثالث:حاتم الهاملي)
البحرين: إبراهيم المبارك - حسن إبراهيم (المركز الثالث:صادق مرهون)
موريتانيا: محمد الحنفي – أحمد شاش
فلسطين:مارتن حنظل - عيسى حنظل

 




 

 


 

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