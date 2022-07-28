5 أسباب تجعلنا نحب سوار HUAWEI Band 7 الذكي الجديد فائق النحافة وبشاشة عرض كاملة مع عمر بطارية طويل

الوكيل الإخباري - عند التفكير في السوار الذكي، فإن ما يتبادر إلى الذهن عادةً هو ذلك الجهاز البسيط الذي يمكن ارتداؤه، ويتتبع مؤشرات اللياقة، وينقل البيانات إلى أحد التطبيقات. وغالبًا ما تكون شاشته صغيرة وبسيطة للغاية، ويفتقر إلى العديد من الميزات الصحية المتكاملة والمُخصصة للساعات الذكية المتطورة. لذلك، سعت هواوي لسد هذه الفجوة من خلال إصدار سوار HUAWEI Band 7 الذكي الذي أطلقته حديثًا، فهو رفيع للغاية مع عمر بطارية طويل وميزاتٍ رائعة لإدارة الصحة ومراقبة التمرين، ما يجعله جهازًا عصريًا قابلًا للارتداء ومناسبًا لكل من جيل الألفية وخبراء اللياقة البدنية أثناء تحركهم وتنقلهم. ويتوفّر هذا السوار حاليًا في الأردن بأربعة ألوان أنيقة هي: Graphite Black، وWilderness Green، وNebula Pink، وFlame Red، ما يوسّع الخيارات لإرضاء مجموعة واسعة من الأذواق. وفيما يلي خمسة أسباب تجعلنا نحب هذا السوار.

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سوار HUAWEI Band 7



تصميم رفيع للغاية وعصري

مقارنةً بسابقه، تخلص سوار HUAWEI Band 7 من بعض السماكة وخسر بعض الوزن؛ إذ يبلغ سمك السوار الجديد 9.99 ملم فقط، ويزن 16 جرامًا فقط، ما يجعله أكثر راحة في الارتداء وأكثر أناقة من ذي قبل، كما يأتي بشاشة عرض كاملة من نوع AMOLED كبيرة بمقاس 1.47 بوصة، وزيادة في نسبة الشاشة إلى الجسم تصل إلى 64.88%.



عمر بطارية طويل يمتد لغاية أسبوعين

بشحنة كاملة لمرة واحدة، يصبح سوار HUAWEI Band 7 جاهزًا للعمل لمدة أسبوعين كاملين، أي إنّ بإمكانه أن يستمر بالعمل حتى 14 يومًا في السيناريوهات النموذجية للاستخدام، بينما يواصل العمل لـ 10 أيام في ظل الاستخدام الكثيف.



سوار يراقب صحتك وعافيتك

يوفر سوار HUAWEI Band 7 عددًا كبيرًا من ميزات الإدارة الصحية، مثل مراقبة مستوى تشبع الأكسجين في الدم، وهو مؤشر مهم جدًا لقياس مستويات صحة المستخدم، كما يتميز بتقنية HUAWEI TruSeenTM 4.0 لمراقبة معدل ضربات القلب. ومن المهم أيضًا معرفة جودة النوم ونمطه للمساعدة على تبني أسلوب حياة صحي ونشط. وبفضل تقنية HUAWEI TruSleepTM 2.0، يمكن للسوار تقييم جودة النوم دون إزعاج المستخدم، بالإضافة إلى تحديد ستة أنواع من مشاكل النوم النموذجية بدقة. أخيرًا، ستساعدك تقنية HUAWEI TruRelaxTM في السوار في مراقبة مستويات التوتر، كما سيذكرك بالقيام بتمارين التنفس للتخلص من التوتر عند الحاجة.



مدرب لياقة على معصمك

من أجل تلبية احتياجات اللياقة الخاصة بك، يأتي سوار HUAWEI Band 7 مزودًا بمجموعة واسعة من ميزات اللياقة البدنية لبدء نمط حياة نشط، كما يمتلك السوار شيئًا جديدًا في جعبته للعدائين؛ إذ إنّه يستخدم خوارزميات ™TruSport HUAWEI لقياس مؤشر تدريب العدائين، ويمكن لمؤشر القدرة على الجري (RAI) أن يخبرك كثيرًا عن مستوى التحمل ومدى كفاءة تقنية الجري لديك. ويدعم السوار الذكي أيضًا ميزة مراقبة التمرين لـ 96 وضعيةً من بينها الجري، وركوب الدراجات، والسباحة، ورياضة القفز على الحبل، والتزلج بالعجلات.



مساعد ذكي

يدعم سوار HUAWEI Band 7 ميزات التحكم بالموسيقى، والتصوير عن بُعد، والتذكيرات (الرسائل النصية، ورسائل البريد الإلكتروني، والتطبيقات الاجتماعية، والطقس، وساعة المنبه، وساعة الإيقاف، والمؤقت، والمصباح اليدوي، وميزة اعثر على هاتفي، والمساعد الصوتي، بالإضافة إلى الرد السريع، ليقدم تجربة أكثر ذكاءً وملاءمة.



يتوفر هذا السوار الرائع في الأردن حاليًا بسعر 49 دينارًا، ويمكن اقتناؤه من خلال متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/snqa، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.