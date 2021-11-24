Advvise للاتصال والتسويق الرقمي تفوز بجائزتين من المنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي

الوكيل الاخباري - فازت شركة Advvise للاتصال والتسويق الرقمي، الرائدة في الاتصال الاستراتيجي، بجائزتين عن أفضل حملة لترويج الحملات الإعلامية للقطاع المصرفي وأفضل حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لإحداث التغيير الاجتماعي، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم على هامش المنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي الذي عقد في عمّان اليوم الأربعاء 24/11/2021 تحت رعاية سمو الأمير علي بن الحسين وبمشاركة وحضور 300 شخصية إعلامية ومدراء شركات كبرى ومؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.



وتسلمت الشريك المؤسس لشركة Advvise للاتصال والتسويق الرقمي، سوزان عفانة جائزة أفضل حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لإحداث التغيير الاجتماعي.



وتأتي هاتان الجائزتان تقديراً لأداء شركة Advvise المتميز خلال إشرافها وتنفيذها للحملتين، حيث تتلخص فكرة الحملة الأولى حول المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية وتحفيزها للوصول إلى المناصب القيادية في القطاعات العسكرية والأمنية، حيث سلّط فيديو خاص بهذه الحملة الضوء على تجاربهن في العمل في هذه القطاعات، بما في ذلك عملهن كمستجيبات في الخطوط الأمامية خلال جائحة كورونا.



فيما تمحورت الحملة الثانية ( الاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي لترويج الحملات الإعلامي للقطاع الخاص) والتي ابتكرت فكرتها وأشرفت على تنفيذها شركة Advvise لصالح عميلها بنك الإسكان، حول مشاركة البنك في احتفالات مئوية الدولة الأردنية، حيث تم تنفيذ فيديو باستخدام تقنية الواقع المعزز تم تسليط الضوء فيه على أمجاد الأردن وحضاراته وعبق تاريخه الحافل بالإنجازات والتضحيات.



وأعربت عفانة عن سعادتها بالحصول على جائزة أفضل حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لإحداث التغيير الاجتماعي، التي تعد تنفيذا لاستراتيجية الاتصال الخاصة بالخطة الوطنية الأردنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 المرأة والأمن والسلام، مشيرة إلى أن فكرة الفيديو سلطت الضوء على الجهود التي تقوم بها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، في دعم وتمكين المرأة الأردنية للوصول إلى المواقع والمناصب القيادية وفي مختلف القطاعات وخصوصاً الأمنية والعسكرية.



وأضافت عفانة:" عند تنفيذنا لفكرة الفيديو والإشراف عليها سعدنا جداً بالاطلاع عن قرب على وضع المرأة العاملة في المؤسسة العسكرية، إذ لمسنا مساعٍ وجهود حثيثة لدى القوات المسلحة الأردنية لإدماج النوع الاجتماعي، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وضمان بيئة مناسبة لتوظيف النساء ودعم مشاركتهن الفاعلة في مختلف المواقع والمناصب لديها، وهذا بلا شك مبعث فخر واعتزاز لنا جميعاً كأردنيين وأردنيات بهذه المؤسسة التي عكست صورة مشرّقة ومشرفة عن وطننا الغالي".



كما أعربت عفانة عن فخرها بحصول حملة Hot Air Balloon الخاصة ببنك الإسكان على جائزة أفضل الاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي لترويج الحملات الإعلامي للقطاع الخاص، موضحة أن هذه الحملة التي قمنا بتنفيذها بالكامل من حيث الفكرة والإشراف والتنفيذ تؤكد التزامنا تجاه عملائنا وأننا نعمل جاهدين لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم الموضوعة وخططهم الطموحة.



وكانت جلسات المنتدى التي شارك فيها مدراء شركات كبرى والإعلاميين ومؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل وخارج الأردن، وجهات نظرهم حول إعادة بناء استراتيجيات التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي من أجل تفاعل ومشاركة بشرية أفضل.

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