Aspire تحتفل بذكرى تأسيسها العشرين وتتطوّر لشركة خدمات متكاملة لتكنولوجيا المعلومات

الوكيل الاخباري - احتفلت شركة Aspire - شركة خدمات تكنولوجيا المعلومات الموجودة في الأردن والرائدة في مجالات البرمجيات وضمان الجودة- بذكرى تأسيسها العشرين وإطلاق خدمة الاستشارات التكنولوجية، والذي أُعلِن عنها ضمن حدث أُقيم تحت رعاية معالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، بحضور قادة القطاع والأعمال المميزين؛ ومجموعة من أعضاء فريق شركة Aspire، ووممثلين عن وسائل الإعلام المحلية والإقليمية.

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وأضافت Aspire خدمات الاستشارات الرقمية إلى جانب خدمات تطوير برمجيات ومنتجات متعددة القنوات؛ والتحوّل الرقمي (Agile، وCloud، وDevOps)؛ وخدمات quality engineering and testing؛ وinfrastructure support؛ وbespoke software and mobile engineering، مواصلة بذلك عقديْن من التميّز والنجاح.



تشمل هذه الخدمات الجديدة استشارات الاستراتيجية الرقمية وهندسة المشاريع؛ واستشارات الاستعانة بمصادر التكنولوجيا؛ والإدارة الاستراتيجية؛ واستشارات التكنولوجيا الناشئة من بين استشارات الأمن السيبراني؛ والأتمتة الذكية، والبيانات والتحليلات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وغيرها الكثير؛ إذ توظف شركة Aspire خبرتها الواسعة الممتدة لعشرين عامًا في السوق الأمريكي، لتمكين العملاء في مختلف أنحاء الأردن والمنطقة من تسريع عملية التحول الرقمي للمؤسسات.



وتعليقًا على الحدث، قال كوشال شاه، المؤسس والمدير العام لشركة Aspire: "تمثّل هذه المناسبة احتفالًا يستوقفنا لنتفكّر ونعبّر عن خالص امتناننا لعملائنا في جميع أنحاء العالم والمئات من أفراد عائلة Aspire الموهوبين، والشغوفين، والمتفانين في العمل؛ فلولاهم لم تكن هذه النجاحات ممكنة. تأذن هذه المناسبة أيضًا ببداية المرحلة التالية من نمو Aspire؛ فقد أعدنا ابتكار هويتنا بوصفنا شركة متكاملة لتكنولوجيا المعلومات تلتزم بتعزيز الإمكانات التقنية لعملائنا في مختلف أنحاء الأردن، والمنطقة، والعالم -مهما كانت تحديات العمل - وتمكّنهم من التألّق ضمن المجال الرقمي".

















































