Blink يطلق حملة العائد النقدي الشهري على حسابات العملاء لأول مرة في الأردن

الوكيل الإخباري - أطلق Blink البنك الرقمي المبتكر، حملة العائد النقدي الشهري على حسابات العملاءلأول مرة في الأردن، في خطوة تهدف إلى مواكبة احتياجات عملائه المتزايدة وسط إقبال كبير على الخدمات المصرفية الرقمية.

وبموجب هذه الحملة التي تطلق لأول مرة في الأردن والتي ستبدأ اعتباراً من 1/8 وحتى 31 / 12 المقبل، سيقوم Blink بمكافأة العملاء الذين يحتفظون برصيد في حساباتهم في Blink بمبلغ نقدي شهري وفقاً لكل شريحة وحسب رصيد الحساب حيث تصل الفائدة السنوية لـ 4.5% وتدفععلى أقل رصيد في الحساب.

كما سيتم منح العملاء ممن تنطبق عليهم الشروط، فرصة الدخول على السحب لربح ثلاث جوائز نقدية شهرياً، وهي عبارة عن رصيد إضافي يساوي ادنى قيمة للرصيد في حساب العميل خلال الشهر.

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وفي تعليقها على هذه الخدمة، قالت الرئيس التنفيذي لـ Blink زين ملحس:" منذ إطلاق Blink في السوق الأردني في شهر شباط الماضي شهدنا إقبالاً كبيراً من قبل الأردنيين غير المشمولين بالخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك التقليدية من الأفراد وأصحاب المشاريع المنزلية وطلبة الجامعات، للاستفادة من خدماتنا، حيث فاق هذا الاقبال خلال الشهر الأول من إطلاق البنك توقعاتنا وخططنا الموضوعة لعام كامل، الأمر الذي يعكس مدى نجاحنا في دعم خطط البنك المركزي الأردني في تعزيز الشمول المالي في المملكة وفق الأسس والتعليمات الموضوعة في هذا المجال".



وأضافت ملحس: "اليوم من خلال حسابنا الإلكتروني وإطلاقنا لحملة العوائد الشهرية نواصل في Blink تقديم خدماتنا الرقمية الذكية والتي لمسنا تعطش عملائنا لها خاصة وأنهم من فئة الشباب التي تتجه لاستخدام التكنولوجيا الرقمية وتتراوح أعمارهم ما بين 18- 40 عاماً"، مشيرة إلى أن معاملات الرقمية المصرفية تمتاز بسرعة إنجازها وإمكانية الحصول عليها أينما كان العميل ومتى شاء ، وبمستويات أعلى من الكفاءة والأمان والحماية المعلوماتية".



ولفتت ملحس إلى أن Blink وجميع البنوك الرقمية تخضع كما هو الحال بالنسبة للبنوك التقليدية لرقابة وإشراف البنك المركزي الأردني الذي اشترط أن تكون هذه البنوك مملوكة أو تحت سيطرة بنك مرخص في المملكة، وأن تعمل البنوك الرقمية وفق الأسس والآليات والمتطلبات التي تعمل وفقها البنوك التقليدية،

وأكدت ملحس أن البنوك والخدمات الرقمية هي ثقافة جديدة في المجتمع الأردني تستوجب على كافة الأطراف المعنية من جهات ومؤسسات رقابية وبنوك وغيرها إطلاق حملات توعية لتسليط الضوء على حقوق العملاء، بالإضافة الى مسؤولياتهم والتزاماتهم،بالإضافة إلى تعزيز قدرتهم على استخدام الخدمات المصرفية بالشكل الأمثل، مشددة على ضرورة عدم مشاركة العملاء لبياناتهم الشخصية ولكلمات السر الخاصة بهم مع الأشخاص الأخرين.



وأشارت ملحس إلى أن حملة العائد النقدي الشهري تأتي لتشجيع Blink على الادخار من جهة ولمكافأتهم بتقديم المزيد من المزايا والحوافز مثل دفع فائدة على غرار فوائد الودائع لكن تدفع شهرياً وفق أدنى رصيد متوفر في الحساب عدا عن تقديمنا لثلاث جوائز نقدية فورية في نهاية كل شهر ، موضحة أن العملاء يتمتعون بكامل الحرية في سحب وايداع المبالغ المتوفرة في حساباتهم سواء كانت أموالهم المودعة من قبلهم أو الفوائد الشهرية بدون أية قيود، ناهيك عن الجوائز النقدية الفورية المرافقة لهذه الحملة ستشجع عملائنا أكثر على الادخار ".



تجدر الإشارة إلى أن البنك الرقمي Blink قد أطلق في شباط / فبراير من العام الجاري 2022 ليقدم خدماته من خلال منصته الرقمية الذكية التي تستهدف الشباب عموماً، ويعد هذا التطبيق الأول من نوعه في المملكة، ويستهدف الأفراد وربات البيوت، وطلبة الجامعات، وغيرهم من الفئات غير المستفيدة من الخدمات المصرفية.