احتياطيات الذهب ترتفع إلى مستوى قياسي جديد في الأردن

12:29 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/745426 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني أن قيمة احتياطيات البنك من الذهب وصلت إلى مستوى قياسي جديد، مسجلةً 8.042 مليار دولار حتى نهاية شهر آب من العام الحالي. اضافة اعلان





ووفقًا للبيانات بلغ حجم احتياطيات البنك من الذهب قرابة 2.332 مليون أونصة حتى نهاية آب من العام الحالي.



أما الاحتياطيات الأجنبية من العملات الصعبة، فقد ارتفعت لدى البنك المركزي الأردني لتصل إلى 22.758 مليار دولار حتى نهاية الشهر ذاته، وهي تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.7 شهور.