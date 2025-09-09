احتياطيات الذهب ترتفع إلى مستوى قياسي جديد في الأردن

ووفقًا للبيانات بلغ حجم احتياطيات البنك من الذهب قرابة 2.332 مليون أونصة حتى نهاية آب من العام الحالي.
أما الاحتياطيات الأجنبية من العملات الصعبة، فقد ارتفعت لدى البنك المركزي الأردني لتصل إلى 22.758 مليار دولار حتى نهاية الشهر ذاته، وهي تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.7 شهور.
