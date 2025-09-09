الثلاثاء 2025-09-09 12:35 م
 

احتياطيات الذهب ترتفع إلى مستوى قياسي جديد في الأردن

أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني أن قيمة احتياطيات البنك من الذهب وصلت إلى مستوى قياسي جديد، مسجلةً 8.042 مليار دولار حتى نهاية شهر آب من العام الحالي. ووفقًا للبيانات التي رصدتها "المملكة"، بلغ حج
أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني أن قيمة احتياطيات البنك من الذهب وصلت إلى مستوى قياسي جديد، مسجلةً 8.042 مليار دولار حتى نهاية شهر آب من العام الحالي.


ووفقًا للبيانات  بلغ حجم احتياطيات البنك من الذهب قرابة 2.332 مليون أونصة حتى نهاية آب من العام الحالي.

أما الاحتياطيات الأجنبية من العملات الصعبة، فقد ارتفعت لدى البنك المركزي الأردني لتصل إلى 22.758 مليار دولار حتى نهاية الشهر ذاته، وهي تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.7 شهور.
 
 
