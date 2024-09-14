ارتفاع الطاقة الكهربائية المشتراة 3.4% والمباعة 3.2 % العام الماضي

الوكيل الإخباري- ارتفعت الطاقة الكهربائية المشتراة بنسبة 3.4 بالمئة والمباعة بنسبة 3.2 بالمئة خلال العام الماضي 2023 مقارنة بعام 2022.

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وارتفعت الطاقة المستوردة من مصر بنسبة 1.5 بالمئة، فيما ارتفعت الطاقة المصدرة بنسبة 4.6 بالمئة لشركة القدس (اريحا) والمركز الحدودي العراقي (طريبيل).