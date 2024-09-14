ارتفاع الطاقة الكهربائية المشتراة 3.4% والمباعة 3.2 % العام الماضي

وارتفعت الطاقة المستوردة من مصر بنسبة 1.5 بالمئة، فيما ارتفعت الطاقة المصدرة بنسبة 4.6 بالمئة لشركة القدس (اريحا) والمركز الحدودي العراقي (طريبيل).
وبحسب التقرير السنوي لشركة الكهرباء الوطنية الصادر أخيرا، ارتفعت الطاقة المشتراة من مشاريع التوليد التقليدية بنسبة 7.2 بالمئة موزعة على شركات "توليد الكهرباء المركزية، السمرا، توليد عمان (المناخر)، توليد القطرانة، عمان أسيا للطاقة، aes levant holding ، محطة توليد الزرقاء/اكوا".
وانخفضت الطاقة المشتراة من مشاريع الطاقة المتجددة بنسبة 4.5 بالمئة "طاقة الرياح، الطاقة الشمسية"، فيما ارتفعت من مشروع الصخر الزيتي/العطارات بنسبة 201.0 بالمئة، ومن مصادر أخرى بنسبة 19.8 بالمئة "سد الملك طلال، الشركة الأردنية الهندية للكيماويات والأسمدة".
اما الطاقة المباعة لشركات التوزيع فقد ارتفعت بنسبة 3.3 بالمئة "الكهرباء الأردنية، توزيع الكهرباء، كهرباء اربد"، فيما انخفضت بنسبة 17.6 بالمئة من المشتركين/ صناعي "تحويلية، استخراجية، طاقة كهربائية"، وارتفعت للمشتركين الآخرين "المطار، الإذاعة والتلفزيون، أخرى". بنسبة 94.2 بالمئة.
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