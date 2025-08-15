ارتفاع عجز الموازنة خلال النصف الأول ليصل إلى 1.078 مليار دينار

ووفقا لبيانات وزارة المالية، فإن ارتفاع الإنفاق الحكومي جاء نتيجة ارتفاع النفقات الرأسمالية بنسبة 18.6%، بمقدار 81 مليون دينار وارتفاع النفقات الجارية 6.8% بمقدار 334 مليون دينار.
كما أظهرت البيانات ارتفاع عجز الموازنة إلى 1.078 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي/ مقابل 771 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الماضي.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع التبادل التجاري بين الأردن ودول الخليج إلى 2.56 مليار دينار
-
تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة
-
انخفاض كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن
-
7.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
-
انخفاض إجمالي الدين العام 382 مليون دينار لنهاية حزيران ليسجّل 46 مليار دينار
-
تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الاردن الخميس
-
الإيرادات المحلية تصل لـ 4.669 مليار دينار خلال النصف الأول