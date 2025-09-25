البنك الدولي: أسعار الأغذية في الأردن تتراجع 1% خلال آب بعد سلسلة ارتفاعات سابقة

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الأغذية في الأردن بنسبة 1% خلال شهر آب الماضي، بعد سلسلة ارتفاعات طفيفة خلال الأشهر السابقة، وفق البنك الدولي، الذي أشار إلى ارتفاع الأسعار في تموز بنسبة 0.1%، وفي حزيران بنسبة 3%، وفي أيار بنسبة 3%.

اضافة اعلان



ورغم هذا التراجع، بيّنت بيانات دائرة الإحصاءات العامة أن التضخم العام (مؤشر أسعار المستهلك) واصل ارتفاعه على أساس سنوي مسجلا 1.32%، رغم تراجعه الطفيف بنسبة 0.21% مقارنة مع تموز من العام ذاته.