الخميس 2025-09-25 11:38 ص
 

البنك الدولي: أسعار الأغذية في الأردن تتراجع 1% خلال آب بعد سلسلة ارتفاعات سابقة

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 25-09-2025 10:17 ص

الوكيل الإخباري-   تراجعت أسعار الأغذية في الأردن بنسبة 1% خلال شهر آب الماضي، بعد سلسلة ارتفاعات طفيفة خلال الأشهر السابقة، وفق البنك الدولي، الذي أشار  إلى ارتفاع الأسعار في تموز بنسبة 0.1%، وفي حزيران بنسبة 3%، وفي أيار بنسبة 3%.

ورغم هذا التراجع، بيّنت بيانات دائرة الإحصاءات العامة أن التضخم العام (مؤشر أسعار المستهلك) واصل ارتفاعه على أساس سنوي مسجلا 1.32%، رغم تراجعه الطفيف بنسبة 0.21% مقارنة مع تموز من العام ذاته.


ووفق تقرير للبنك الدولي، سجّل مؤشر أسعار الأغذية ارتفاعا بنسبة 1.7% في نيسان، و0.3% في آذار، و2% في شباط، و3.1% في كانون الثاني من العام الحالي، ليبلغ متوسط الزيادة في الثلث الأول من 2025 نحو 1.77%.

 
 
