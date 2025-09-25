البنك الدولي: أسعار الأغذية في الأردن تتراجع 1% خلال آب بعد سلسلة ارتفاعات سابقة

ورغم هذا التراجع، بيّنت بيانات دائرة الإحصاءات العامة أن التضخم العام (مؤشر أسعار المستهلك) واصل ارتفاعه على أساس سنوي مسجلا 1.32%، رغم تراجعه الطفيف بنسبة 0.21% مقارنة مع تموز من العام ذاته.
ووفق تقرير للبنك الدولي، سجّل مؤشر أسعار الأغذية ارتفاعا بنسبة 1.7% في نيسان، و0.3% في آذار، و2% في شباط، و3.1% في كانون الثاني من العام الحالي، ليبلغ متوسط الزيادة في الثلث الأول من 2025 نحو 1.77%.
