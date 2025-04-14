بعد انخفاض أسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

وبلغ سعر بيع الغرام من عيار 24 عند 74.900 دينار، وسعر الشراء عند 72.500 دينار.
كما بلغ سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 عند 58.200 و54.200 دينارا على التوالي.
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