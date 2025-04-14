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بعد انخفاض أسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

الليرة الذهبية
الليرة الذهبية
 
الإثنين، 14-04-2025 10:59 م

الوكيل الإخباري-   بلغت  سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 458 دينارا ، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 523 دينارا اليوم الاثنين وفق  النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

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وبحسب التسعيرة المسائية الصادرة عن النقابة فقد بلغ سعر بيع الغرام من عيار 21 عند 65.300 دينارا، بينما سجل سعر الشراء 63.300 دينارا.


وبلغ سعر بيع الغرام من عيار 24 عند 74.900 دينار، وسعر الشراء عند 72.500 دينار.

كما بلغ سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 عند 58.200 و54.200 دينارا على التوالي. 

 
gnews

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