تراجع الفاتورة النفطية للأردن بنسبة 5.7% خلال الشهور الـ7 الأولى من 2025

انخفضت قيمة مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية خلال الشهور السبعة من العام الحالي بنسبة 5.7%، وفق بيانات التجارة الخارجية الشهرية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. ووفق البيانا
انخفضت قيمة مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية خلال الشهور السبعة من العام الحالي بنسبة 5.7%، وفق بيانات التجارة الخارجية الشهرية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.


ووفق البيانات، تراجعت قيمة مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية في الفترة ذاتها، لتبلغ 1.492 مليار دينار، مقارنة بـ1.582 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب التقرير، فإن المستوردات النفطية انخفضت بمقدار 90 مليون دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الشهور السبعة الأولى من 2025 بنسبة 8.5%، وارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 4.1%، وفقا لدائرة الإحصاءات العامة.

وبحسب التقرير الشهري بشأن التجارة الخارجية في الأردن، ارتفعت قيمة الصادرات الكلية بنسبة 8.1% مقارنة بالفترة نفسها من 2024. وجاء هذا النمو متزامنا مع ارتفاع المستوردات بنسبة 5.4%، وبهذا فقد زاد العجز في الميزان التجاري بنسبة 2.7% خلال الشهور السبعة الأولى من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من 2024.
 
 
