تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وِفقًا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و25 قرشًا، والبصل الناشف بين 10 و25 قرشًا، والبطاطا بين 15 و38 قرشًا، والبندورة بين 7 و15 قرشًا، والجزر بين 25 و35 قرشًا، والخيار بين 25 و40 قرشًا، والزهرة بين 35 و65 قرشًا، والليمون بين 80 و150 قرشًا، والموز البلدي بين 60 و90 قرشًا.
