الثلاثاء 2025-08-19 10:12 ص
 

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 19-08-2025 09:33 ص
الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمّان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2989 طنًا، منها 2002 طن خضار، و837 طن فواكه، و149 طنًا من الورقيات.اضافة اعلان


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وِفقًا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و25 قرشًا، والبصل الناشف بين 10 و25 قرشًا، والبطاطا بين 15 و38 قرشًا، والبندورة بين 7 و15 قرشًا، والجزر بين 25 و35 قرشًا، والخيار بين 25 و40 قرشًا، والزهرة بين 35 و65 قرشًا، والليمون بين 80 و150 قرشًا، والموز البلدي بين 60 و90 قرشًا.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

قوات أمن سورية

عربي ودولي سانا: مقتل عنصرين من الأمن بإطلاق نار من مجهولين في طرطوس

شاحنات تحمل مساعدات

أخبار محلية عبور 85 شاحنة مساعدات إلى غزة

عهغعغا

منوعات أطول نفس في العالم.. غواص كرواتي يحبس أنفاسه 29 دقيقة - فيديو

الذهب

أسواق ومال كم بلغ سعر الذهب عالميا الثلاثاء

لاجئون سوريون

أخبار محلية أكثر من ألف لاجئ يغادرون الأردن إلى دولة ثالثة ضمن برنامج إعادة التوطين في 2025

فغ

فن ومشاهير رولز رويس بتوقيع خاص.. يومي تخطف الأنظار بهديّة فاخرة من زوجها - فيديو

تعبيرية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الدفاع المدني

أخبار محلية اصابات بحادث سير نهاية شارع الأردن



 
 



الأكثر مشاهدة