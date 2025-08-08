تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن الجمعة

وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 نحو 68.7 دينارا لغايات البيع لدى محال الصاغة، مقابل 66.50 دينارا لغايات الشراء.
