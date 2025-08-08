الجمعة 2025-08-08 11:18 م
 

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن الجمعة

الليرة الذهبية
الجمعة، 08-08-2025 09:49 م
الوكيل الإخباري-     بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 481 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 550 دينارا اليوم الجمعةاضافة اعلان


وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 نحو 68.7 دينارا لغايات البيع لدى محال الصاغة، مقابل 66.50 دينارا لغايات الشراء.
 
 
