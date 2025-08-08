تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن الجمعة

09:49 م

الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 481 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 550 دينارا اليوم الجمعة





وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 نحو 68.7 دينارا لغايات البيع لدى محال الصاغة، مقابل 66.50 دينارا لغايات الشراء.