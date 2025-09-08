الإثنين 2025-09-08 11:20 ص
 

توضيح من المركزي بخصوص التأمين الطبي وتأمين المركبات

نقود أردنية
نقود
 
الإثنين، 08-09-2025 10:15 ص

الوكيل الإخباري-   أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني أن شركات التأمين تلقت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي ما مجموعه 3001 شكوى، كانت نسبة تفوق 99% منها، أي 2974 شكوى، متعلقة بتأمين المركبات فقط.

ووفقاً للبيانات  جرى التوصل إلى تسويات بين العملاء وشركات التأمين في 358 شكوى من إجمالي الشكاوى المقدمة خلال نفس الفترة.


وأشارت أرقام البنك المركزي إلى أن قيمة التعويضات التي دفعتها شركات التأمين ارتفعت بنسبة 4.4% خلال الفترة من كانون الثاني وحتى نهاية تموز من العام الحالي، حيث بلغت 320 مليون دينار، مقارنة بـ 307 ملايين دينار للفترة ذاتها من عام 2024، أي بزيادة مقدارها 14 مليون دينار.


في الوقت ذاته، سجلت أقساط التأمين ارتفاعاً بنسبة تقارب 12%، حيث بلغت 536 مليون دينار، مقارنة بـ 479 مليون دينار في نهاية تموز من العام الماضي، بزيادة وصلت إلى 57 مليون دينار.


واستحوذ التأمين الطبي على الحصة الأكبر من إجمالي الأقساط خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025، بقيمة بلغت 187 مليون دينار، بينما جاء تأمين المركبات في المرتبة الثانية بقيمة 171 مليون دينار، بفارق نحو 16 مليون دينار بين الفئتين.


وأما من حيث التعويضات المدفوعة، فقد استحوذ تأمين المركبات على الحصة الأكبر بنسبة 51.5% من إجمالي التعويضات، بقيمة وصلت إلى 165 مليون دينار. وجاء التأمين الطبي في المرتبة الثانية بنسبة 36%، بما يعادل 115 مليون دينار.

 
 
