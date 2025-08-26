للمقبلين على الزواج .. إليكم أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، الثلاثاء، وذلك وفقا للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.



وبحسب التسعيرة اليومية، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 (الأكثر طلبا من المواطنين محليا) 68.4 دينارا لغايات البيع لدى محلات الصاغة، مقابل 66.2 دينارا لغايات الشراء.



كما بلغت أسعار الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة 78.4 و60.8 و46.2 دينارا على التوالي.

