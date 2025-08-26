للمقبلين على الزواج .. إليكم أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

وبحسب التسعيرة اليومية، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 (الأكثر طلبا من المواطنين محليا) 68.4 دينارا لغايات البيع لدى محلات الصاغة، مقابل 66.2 دينارا لغايات الشراء.
كما بلغت أسعار الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة 78.4 و60.8 و46.2 دينارا على التوالي.
-
أخبار متعلقة
-
تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن
-
هكذا بلغ سعر الذهب عيار 21 بالأردن اليوم
-
البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 50 مليون دينار
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
توضيح حول اسعار المحروقات في الاردن الشهر القادم
-
42 شركة أردنية تشارك في معرض دمشق الدولي
-
تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن الأحد