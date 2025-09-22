الإثنين 2025-09-22 03:47 م
 

15.9 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

بورصة عمان
بورصة عمّان
 
الإثنين، 22-09-2025 02:33 م

الوكيل الإخباري-   بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمّان، اليوم الاثنين، 15.9 مليون دينار، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 5.2 مليون سهم، نُفذت من خلال 4707 عقود.

اضافة اعلان


وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3039 نقطة، بتراجع نسبته 1.16 بالمئة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

323323

المرأة والجمال وداعاً للترهّل… تقنيات تجميلية فعّالة للبطن بعد سن الأربعين

نقابة الأطباء الأردنية

أخبار محلية نقابة الأطباء تنعى 3 أطباء أردنيين - اسماء

فا

المرأة والجمال النمش.. لمسة جمالية طبيعية تتصدر صيحات الجمال بين النجمات

56

فيديو منوع قط جاءت له لحظة إدراك متأخرة

6565

فيديو منوع مقطع لمحبي التين الشوكي

عغ7ت

فيديو منوع هكذا يمكنك إخراج الشظية من يدك بكل سلاسة

6غ6غ6

فيديو منوع طلب منها مدرب الكاراتيه إظهار ملامحها الحادة فكانت هذه النتيجة

ابراهيم البدور

أخبار محلية البدور يوجه بتسريع العمل في توسعة مستشفيات جرش وعجلون



 
 



الأكثر مشاهدة