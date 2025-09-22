15.9 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمّان، اليوم الاثنين، 15.9 مليون دينار، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 5.2 مليون سهم، نُفذت من خلال 4707 عقود.

