16.9 % ارتفاع الصادرات الوطنية إلى منطقة التجارة العربية

الوكيل الإخباري- ارتفعت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 16.9 بالمئة، لتبلغ 1.851 مليار دينار، مقارنة بـ 1.583 مليار لنفس الفترة من العام الماضي، لتحتل المرتبة الأولى على قائمة الشركاء التجاريين للمملكة. اضافة اعلان





وشكلت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية ما نسبته 42.3 بالمئة من إجمالي قيمة صادرات المملكة في النصف الأول من العام الحالي.



وبحسب بيانات تقرير التجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغت قيمة مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية لذات الفترة 2.598 مليار دينار، مقارنة بـ 2.352 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 10.5 بالمئة.



وبحسب المعطيات الإحصائية، تراجع عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية لذات الفترة إلى 747 مليون دينار، مقابل 769 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق.



واستحوذت المملكة العربية السعودية على الحصة الأكبر من الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية في النصف الأول من العام الحالي، بقيمة 612 مليون دينار، تلتها العراق بـ 431 مليون دينار. كما تصدرت السعودية قائمة الدول التي يستورد منها الأردن، إذ بلغت مستوردات المملكة منها 1.4 مليار دينار.



وتُعرَف منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى بأنها حلف اقتصادي بين الدول العربية للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية، حيث دخلت منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى حيّز التنفيذ في كانون الثاني 2005، ويبلغ عدد الدول العربية الأعضاء فيها 18 دولة.