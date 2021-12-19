أخطاء شائعة قد تقع فيها الحامل

الوكيل الإخباري - الحمل تجربة عظيمة، لكنها محفوفة بالمخاطر، يجب على الأم أن تكون حريصة أثناء شهور الحمل، حتى تتجنب الوقوع في أخطاء يمكن أن تسبب أضراراً لطفلها.





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وهناك 5 أخطاء شائعة يمكن أن تقع فيها الحامل، تعرفي إليها من خلال السطور التالية، وتجنبيها أثناء شهور حملك :

1- تخطي مواعيد الطبيب

المتابعة الدورية مع طبيب أمراض النساء خلال شهور الحمل، ليست اختياراً، فالمتابعة تتيح للأم معرفة كل ما يمر به الجنين، ما يشعرها بالاطمئنان، كما أنه الوسيلة الوحيدة للتدخل المبكر في حال ظهور أي مشكلة في صحة الحمل أو صحة الجنين.

2- عدم التخلي عن العادات السيئة

العادات السيئة مثل التدخين، شرب الكحوليات، السهر، تناول الأطعمة غير الصحية مثل الوجبات السريعة والمقليات واللحوم المصنعة والأطعمة المليئة بالسكر المصنّع، جميعها عادات تعرّض الأم للسمنة، ما يؤثر على صحة حملها، كما ينتقل هذا الضرر للجنين، ويجعله معرضاً للإصابة بالسمنة، وأمراض السكري والقلب، كما يزيد فرص الولادة المبكرة، ما ينذر بولادة طفل معرّض للإصابة بالعديد من الأمراض.

3- الإفراط في تناول الطعام

كل ما تحتاج إليه الحامل هو 250 سعرة حرارية إضافية في اليوم، زيادة عن سعراتها الحرارية الطبيعية، لذا فالإفراط في تناول الطعام بدعوى تغذية الجنين، ما هو إلا وزن زائد، يجعل الأم معرضة للإصابة بالأمراض، مثل مرض سكري الحمل.

4- الإفراط في شراء مستلزمات المولود

قد تندفع الأم وتشتري الكثير من مستلزمات المولود التي يمكن ألا تحتاج إليها أصلاً، ما يعني إهدار المال.

5- التخلي عن الحياة الاجتماعية

تظن بعض الأمهات أن التفرغ للإنجاب يعني التخلي عن الحياة الاجتماعية بالكامل، ما يجعلهن عرضة للإصابة بالاكتئاب.

المصدر - نواعم

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