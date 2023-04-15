السبت 15-04-2023
الوكيل الاخباري

المعدن الأصفر يخسر بريقه ويتراجع عالمياً في أسبوع

الأردن يرحب بعملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين

ضبط 115 متسولا في الأردن خلال يوم واحد

مرصد الزلازل الاردني يسجل زلزالا بقوة 4.2 على الحدود السورية اللبنانية

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين ويقتحم عدة قرى في جنين

نقيب الألبسة : حركة تسوق نشطة بالقطاع

مفتي المملكة يوضح حكم القراءة عن المصحف أثناء التراويح وقيام الليل

الخارجية تفعل خليتي ازمة لمتابعة أوضاع الأردنيين في السودان

الأردن يتحرى عيد الفطر المبارك الخميس المقبل

وفاة 3 شباب بصعقة كهربائية في جرش

السبت، 15-04-2023 03:36 م

أدعية سهلة يحفظها الأطفال في ليلة القدر

240225


الوكيل الإخباري - سميت ليلة القدر لما لها من قدر عظيم، وشرف كبير. حيث يكون للعبادة فيها قدر عظيم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه».

اضافة اعلان

 

حيث إن تعليم الأدعية للأطفال في ليلة القدر، من أبسط الأمور التي تستوجب علينا نحن الكبار، فلابد أن نزرع ثقافة الإسلام في قلوبهم، إليكم بطاقات أدعية بسيطة وسهلة يمكن أن يحفظها الأطفال.

 

اللهم إنك عفوّ تحب العفو فاعف عنا
اللهم إني أسألك العفو والعافية في أهلي يا أكرم الأكرمين
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
اللهم إن كانت تلك ليلة القدر، فأسألك أن تشرح قلبي للإيمان، وأن تجعلني من الصالحين
اللهم وفقني إلى ما تحبه وترضاه، اجعلني من المقبولين في الأعمال
اللهم إني أسألك في تلك الليلة أن تصفح عني، وأن تغفر لي، أنا وأبي وأمي وكل المسلمين أجمعين
يا رب ارزقني النجاح والتوفيق، وحقق أمنياتي يا رب العالمين
اللهُم أرني الفرح بمُستقبلي، وأغنني عن كل تعب
اللهُمّ عوضني بالأجمل، وأرح قلبي بما أنت أعلمُ به

 

 

سيدتي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

المياه تقذف أطنانا من الروبيان على أحد شواطئ إقليم بريموريه الروسي

7f62f330-3803-406b-9c99-1635b7540b72

إسبانية تخرج إلى النور بعد قضاء 500 يوم في كهف على عمق 70 مترا

main_image6436a40e5b727

إليك النظارة الشمسية الأكثر مناسبة لقيادة السيارة

x1080

قتيلان إثر انهيار جسر في كولومبيا - فيديو

239084

جدول خاص بالتنظيف العميق لغرف المنزل قبل عيد الفطر

thumbs_b_c_f269d4b3c3774c147e45579cf1d9d30e

صور مقززة للحوم متعفنة ودجاج فاسد.. إفطار الليبيين مهدد في رمضان

أخبار متعلقة
kadr

دعاء ليلة القدر

دعاء-ليلة-القدر-2023-ادعية-ليلة-القدر-ربنا-تقبل-منا-دعاءنا

دعاء ليلة القدر 2023

1338629-780x450

كيف نشجّع أطفالنا على صيام شهر رمضان؟

236044

تعليم صلة الرحم للأطفال في رمضان

233850

كيف يساعدك رمضان على تقوية علاقتك بأسرتك؟

234628

تابعي سلوك طفلك في رمضان.. لتحفيزه على المزيد