أدعية سهلة يحفظها الأطفال في ليلة القدر

الوكيل الإخباري - سميت ليلة القدر لما لها من قدر عظيم، وشرف كبير. حيث يكون للعبادة فيها قدر عظيم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه».

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حيث إن تعليم الأدعية للأطفال في ليلة القدر، من أبسط الأمور التي تستوجب علينا نحن الكبار، فلابد أن نزرع ثقافة الإسلام في قلوبهم، إليكم بطاقات أدعية بسيطة وسهلة يمكن أن يحفظها الأطفال.

اللهم إنك عفوّ تحب العفو فاعف عنا

اللهم إني أسألك العفو والعافية في أهلي يا أكرم الأكرمين

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

اللهم إن كانت تلك ليلة القدر، فأسألك أن تشرح قلبي للإيمان، وأن تجعلني من الصالحين

اللهم وفقني إلى ما تحبه وترضاه، اجعلني من المقبولين في الأعمال

اللهم إني أسألك في تلك الليلة أن تصفح عني، وأن تغفر لي، أنا وأبي وأمي وكل المسلمين أجمعين

يا رب ارزقني النجاح والتوفيق، وحقق أمنياتي يا رب العالمين

اللهُم أرني الفرح بمُستقبلي، وأغنني عن كل تعب

اللهُمّ عوضني بالأجمل، وأرح قلبي بما أنت أعلمُ به

سيدتي