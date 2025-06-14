المرأة الأوفر حظاً في العالم.. 10 دقائق أنقذتها من كارثة الطائرة الهندية المنكوبة

الوكيل الإخباري- في واقعة تُشبه المعجزات، نجت سيدة هندية من كارثة جوية محققة بعد أن فاتها صعود الطائرة المنكوبة التابعة للخطوط الجوية الهندية والتي تحطمت صباح يوم الخميس بعد دقائق من إقلاعها، مما أسفر عن مقتل 241 شخصًا ونجاة راكب واحد فقط.

اضافة اعلان



وكانت السيدة بومي تشوهان مقررة أن تكون على متن الرحلة رقم (AI171) المتجهة من مطار سردار فالابهاي في أحمد آباد إلى مطار جاتويك في لندن، إلا أنها وصلت إلى بوابة الصعود متأخرة بـ10 دقائق فقط بسبب زحام مروري خانق.



وقالت بومي لوسائل إعلام محلية إنها "فقدت الوعي" عندما علمت بعد دقائق فقط من منعها من الصعود إلى الطائرة، بأن الرحلة قد تحطمت، مؤكدة أنها شعرت بصدمة كبيرة، وبدأت ساقاها ترتعشان من هول المفاجأة.



وتحطمت الطائرة بعد إقلاعها بقليل، وكان على متنها 229 راكبًا و12 من أفراد الطاقم، من بينهم 159 هنديًا و53 بريطانيًا و7 برتغاليين وكندي واحد، إضافة إلى 11 طفلًا، من بينهم رضيعان حديثا الولادة.



وبحسب ما نشرته صحيفة "Metro" البريطانية، فإن الناجي الوحيد من الحادث هو البريطاني الهندي فيشواش كومار راميش، والذي نُقل إلى المستشفى وهو في حالة حرجة.



وأفادت هيئة تنظيم الطيران الهندية بأن قائد الطائرة، الكابتن سوميت سابهاروال، أطلق نداء استغاثة قبل أن تنقطع الاتصالات بشكل مفاجئ، لتتحطم الطائرة بعد لحظات من ذلك.