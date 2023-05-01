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الإثنين، 01-05-2023 02:52 م

أدوات جراحية في قبر من القرن الأول الميلادي في هنغاريا

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الوكيل الإخباري - عثر علماء الآثار من جامعة بودابست الهنغارية، على قبر قديم عمره عدة قرون فيه أدوات جراحية ويعود لرجل. ويشير موقع الجامعة إلى أن علماء الآثار عثروا على قبر رجل عاش في القرن الأول الميلادي، بالقرب من بلدة ياسبرن في هنغاريا، وقد قرر العلماء أن هذا القبر يعود لطبيب دفن مع أدوات جراحية راقية جداً.

ويضيف الموقع: من ضمن الأدوات الجراحية التي عثر عليها العلماء مشارط مصنوعة من سبائك نحاسية مطلية بالفضة، وشفرات فولاذية قابلة للاستبدال، وملاقط وإبر وحجر خاص، ربما كان يستخدم لخلط مكونات الأدوية.

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