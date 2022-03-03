الخميس 03-03-2022
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الخميس، 03-03-2022 10:08 ص

بعد ليلة ماطرة.. مخلوق غامض يظهر في شوارع أستراليا

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الوكيل الإخباري - ظهر مخلوق غامض في أحد شوارع العاصمة الأسترالية سيدني بعد ليلة ماطرة، ولاحظ السكان المحليون المخلوق الذي يشبه الكائنات الفضائية ملقى على الأرض تحت المطر.

وفي التفاصيل، فقد قرر شاب استرالي الذهاب للركض في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين الماضي، ورأى هذا المخلوق الغريب على الطريق.

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ويحاول باحثون من جامعة سيدني وجامعة نيو ساوث ويلز تحديد ماهية هذا المخلوق بالضبط، ولكن حتى الآن لم يتمكن أي أكاديمي من ذلك، والبحث قائم على قدم وساق لاكتشاف حقيقة هذا المخلوق الغريب الصغير.

 

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