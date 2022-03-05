امرأة توقف سيارتها في منتصف السكة الحديد ليصدمها قطار في أستراليا

الوكيل الإخباري - نجت امرأة بأعجوبة من الإصابة بعد اصطدام قطار بسيارتها عند تقاطع مستوى في جنوب شرق ملبورن بأستراليا.



ويُعتقد أن سيارة المرأة كانت عالقة عند تقاطع المستوى في شارع هاي ستريت في جلين إيريس وقت تحطم سيارتها بسبب تحطم سيارة أخرى في حادث على الطريق، وفق موقع "أستراليا بالعربي".

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واصطدم قطار مترو كان يسافر على خط قطار Glen Waverley بمؤخرة سياة هوندا سيفيك حوالي الساعة 12:30 ظهر أمس.



وقالت شرطة فيكتوريا إن السائقة، التي كانت وحدها في السيارة، نُقلت إلى المستشفى للمراقبة. ولم يصب أي من ركاب القطار.



كما قال بن، وهو رجل شاهد القطار وهو يصطدم بالسيارة، إن سيارة المرأة كانت عالقة عبر مسارات القطار بسبب حادث أمامها.



وذكرت الشرطة أن سيارتين اصطدمتا عند تقاطع هاي ستريت وطريق مالفيرن، لكن لم يصب أحد.



جدير بالذكر أن القطار كان يسير بأعلى سرعة تقريباً ولم يكن لديه وقت للفرملة وكانت السيارة في منتصف خط القطار.



كما أُغلق الطريق السريع، وهو طريق رئيسي، في كلا الاتجاهين بين طريق مالفيرن وطريق موناش السريع، مما تسبب في تأخيرات كبيرة في حركة المرور في المنطقة.



وتم تعليق خط قطار Glen Waverley بين محطتي Burnley و Darling، مع استخدام بدائل للحافلات.



وقالت الشرطة إنها ستحقق في ملابسات التصادمين.

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