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الإثنين، 03-10-2022 01:25 م

أسعار تذاكر زيارة قبر الملكة إليزابيث تثير غضب البريطانيين

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الوكيل الإخباري - أثارت أسعار تذاكر زيارة قبر الملكة إليزابيث الثانية -التي أعلنتها العائلة المالكة- موجة من الانتقادات في بريطانيا، لارتفاع تكلفة التذاكر في وقت يعاني فيه الشعب من أزمات اقتصادية خانقة.

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وأعلنت العائلة المالكة البريطانية إعادة فتح بعض القلاع الملكية أمام السياح والزوار، ومنها قلعة وندسور التي تقع فيها كنيسة سانت جورج، حيث دفنت الملكة.


وتبلغ تكلفة التذكرة في نهاية الأسبوع 28.5 جنيها إسترلينيا (نحو 32 دولارا) وفي باقي أيام الأسبوع 26.5 جنيها إسترلينيا (نحو 30 دولارا)، مع تخفيضات للعائلات والرحلات الجماعية.


وأثارت قيمة التذاكر انتقادات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، في وقت اعتبر البعض أن فرض هذه الأسعار والاستفادة من قبر الملكة تجارياً لا يعد تصرفا مقبولًا تحت أي ظروف.

 

 

لبنان 24

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