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الثلاثاء، 27-09-2022 04:42 م

بريطانيا .. خلل في صراف آلي يمنح شخصاً مليون دولار

كيف_يعمل_الصراف_الالي


الوكيل الإخباري-في موقف غريب، تحولت حياة شاب بريطاني رأساً على عقب بعد حصوله على أكثر من مليون دولار من جهاز الصراف الآلي.

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وبحسب جريدة "ذا صن" البريطانية، عثر البريطاني دان سوندرز على الأموال عندما توجه إلى ماكينة الصراف الآلي واكتشف خللاً في الجهاز، وأدرك أنه كان قادراً على تحويل أموال غير محدودة بين حسابات التوفير والائتمان الخاصة به.


وأنفق جميع الأموال التي حصل عليها بالصدفة، في الفنادق وللرفاهية ولإقامة حفلات صاخبة، وفي نهاية الأمر تم إلقاء القبض عليه بتهمة السرقة والإحتيال.
وأحدث الخبر تفاعلاً كبيراً بين المتابعين.

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