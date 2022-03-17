أشعة كونية تكشف غموض الهرم الأكبر

الوكيل الإخباري - أكد خبراء ومتخصصون، أخيراً، أنه يمكن لمسح نوعي دقيق، جديد، للهرم الأكبر في الجيزة بمصر، أن يظهر خفايا ومحتويات غرفتين غامضتين فيه.



يستعد الخبراء لاستخدام الأشعة الكونية لإجراء مسح جديد فائق القوة لهذا المعلم الذي يبلغ عمره 4500 عام. وسيسمح لهم بتحليل الميونات - وهي جسيمات سالبة الشحنة تتشكل عندما تصطدم الأشعة الكونية بالذرات بالغلاف الجوي للأرض - بمزيد من التفصيل.

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وتتصرف هذه الجسيمات بشكل مختلف عندما تتفاعل مع الحجر، مقارنة بالهواء. وسيساعد ذلك الباحثين على رسم خريطة لما يختبئ داخل منطقتين غامضتين من الهرم الأكبر. وكتب الخبراء في اقتراحهم : «نخطط لوضع نظام تلسكوب لديه حساسية تزيد 100 مرة عن المعدات المستخدمة».

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