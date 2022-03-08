أفكار لعيد الأم

الوكيل الاخباري - يصادف عيد الأم تاريخ 21 آذار من كل عام في معظم الدول العربية، حيث يتمّ في هذا اليوم تكريم الأم والاحتفال بها للتعبير لها عن التقدير والامتنان لكل جهودها وتضحياتها التي قدمتها لرعاية أبنائها وحمايتهم، ولكن قد يشعر الأبناء بالحيرة في كيفية الاحتفال بالأم، خاصةً إذا كانوا يبحثون عن أفكار جديدة لمفاجأة الأم وإدخال البهجة والسعادة إلى قلبها، وهناك الكثير من الأفكار التي يمكن تطبيقها في يوم عيد الأم سنذكرها .

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دعوة الأم لتناول الطعام

يُمكن بدء الاحتفال بعيد الأم بتحضير وجبة طعام لذيذة ومُفضّلة لديها، سواء كانت وجبة غداء أو عشاء، حيث ستشعر الأم بالفرح الشديد لأنّ أبناءها قد فكروا بها وصنعوا لها شيئاً تحبه، وفي حال لم يكن الشخص ماهراً في الطهي يُمكنه شراء الطعام الجاهز.

تقديم الأزهار

يعتبر تقديم الأزهار في عيد الأم من الهدايا الأكثر شعبيةً وانتشاراً حيث إنّ جميع النساء يحبون الأزهار ويفرحون بها، حيث يمكن تحضير باقة تحتوي على عدّة أنواع من الأزهار التي تُفضّلها الأم، أو الذهاب إلى متجر الأزهار وشراء باقة جاهزة، بالإضافة إلى إمكانية تقديم نوع الشوكولاتة المُفضّل لديها مع الأزهار.

الكتابة للأم

قد تكون الكتابة للأم من أكثر الهدايا المُفضّلة لها، خاصةً إذا كان الشخص موهوباً بالكتابة، حيث يُمكن أن يستغل ذلك لكتابة رسالة مليئة بالحب والشكر، والذكريات القديمة والمضحكة، حيث ستمنح هذه الهدية المعنوية الكثير من الفرح للأم.[١] تقديم صندوق خاص بزراعة الأعشاب يُمكن تقديم صندوق خاصّ لزراعة الأعشاب الطازجة، خاصةً إذا كانت الأم تُفضّل إضافتها إلى الطعام، إضافةً لبعض البذور التي تنتمي للأزهار المتنوّعة، كما يُمكن إضافة بعض المعدّات اللازمة للزّراعة، ومشاركة الأم عملية الزراعة.

اختيار سلة هدايا

يُمكن شراء بعض الهدايا المُفضّلة لدى الأم مثل العطور، ومستحضرات التجميل، وأقراص الموسيقى المُدمجة، ثمّ وضعها في سلّة هدايا جميلة وتقديمها كهدية في يوم الأم، حيث تعتبر هذه الهدية من أجمل الهدايا التي يمكن تقديمها للأم.

وجبة إفطار في السرير للاحتفال بعيد الأم

يمكن بدء هذا اليوم بعمل مفاجأة صغيرة للأم، وذلك بتجهيز إفطارٍ شهيّ لها، وإحضاره إلى سريرها، حيث يُمكن وضع الأفطار في صينية طعام مزيّنة بشريط زخرفي، وتزيينها الأطباق بشكل جميل، ومن اللطيف أن يتمّ تجهيز وجبة إفطار من الطعام المُفضّل لديها، كما يُمكن وضع مزهرية صغيرة تحتوي على بعض الزهور الفوّاحة، مع ورقة صغيرة يُكتب عليها كلمات شكر وامتنان وأمنيات بعيد سعيد.

خَبز المعجنات والحلويات

يُمكن الاحتفال بعيد الأم بخَبز بعض الحلويات والمعجنات، حيث يُمكن الحصول على وصفات للمعجنات والحلويات من الإنترنت، ثمّ كتابة المكوّنات اللازمة، وشراؤها من السوق، ومن الأفضل البدء بتحضير وخبز المعجنات والحلويات في اليوم السابق لعيد الأم، حيث يُمكن خبز البسكويت المُفضّل لديها، أو فطيرة ما، أو كعكة، فكلّ هذه الحلويات عادةً ما تُحبّها الأمهات، وهي وسيلة مناسبة ومُعبّرة للاحتفال بعيد الأم، فهي تأخذ من وقت الشخص ومجهوده، ومن الجميل إهداء الأم باقةً من الزهور إلى جانب طبق الحلويات أو المعجنات، ويُمكن جعلها هديةً مميزة بشراء عدّة ورود منفردة وتنسيقها في باقةٍ واحدة.

تنظيف المنزل

يُعدّ تنظيف المنزل من الخطوات المهمّة للاحتفال بعيد الأم، فمن أكثر الأمور التي تُسعد الأم عندما تجد من يُنظّف المنزل عنها ويُرتّبه، ويُمكن استغلال يوم الأم بالقيام بالأعمال التي أرادت الأم القيام بها منذ وقت وتمّ تأجيلها بسبب ظروف معينة، فمثلاً يُمكن تنظيف العليّة، أو المزاريب، أو الطابق السفلي، أو إعادة ترتيب باقي غرف المنزل.

مجموعة من الصور

يُعدّ إحياء ذكريات الأم من الأساليب الجميلة للاحتفال بعيد الأم، حيث يُمكن ذلك بالبحث عن جميع الصور القديمة التي تمتلكها والتي تكون على الأغلب قد نسيت أمرها، وتجميع هذه الصور ضمن إطار واحد وعملها كملصق كبير، فذلك سيُعيد لها ذكرياتها الماضية، وجميع الأيام الجميلة التي عاشتها، وعلى الأغلب سيجعلها ذلك تذرف القليل من الدموع، ولكنّها ستُحب هذه المفاجأة.

كعكة الأم المميزة

يكتمل عيد الأم بكعكة شهية صُنعت خصيصاً لها، لذلك يُمكن الاحتفال بعيد الأم بصنع كعكة في المنزل مع وضع عبارات للأم المميزة في أعلى الكعكة، ويُمكن استخدام أدوات صناعة الكعك، والتي تُستخدم لقص قالب الكعك والطباعة عليه، كما يُمكن مفاجأتها ببعض الحلويات، مثل الشوكلاتة المُفضّلة لديها، مع تغليفها بشكل مميز، ويُمكن أيضاً صنع جرّة تحتوي على عدّة أنواع من البسكويت المُفضّل لديها، مع تغليف الجرّة من الخارج بعبارات جميلة للأم.

صندوق للتذكارات

يُعدّ صندوق التذكارات من الهدايا الفريدة التي يُمكن تقديمها في عيد الأم، ويكون ذلك بتزيين صندوق بعبارات تدُلّ على محبة الأم وتقديمه لها لِحفظ جميع أغراضها الخاصة داخله؛ كالمجوهرات، والموروثات، والهدايا التي جلبتها من السفر.

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