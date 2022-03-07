اكتشاف أضخم مقبرة فرعونية في تاريخ مصر

الوكيل الإخباري - قدمت مصر القديمة المزيد من اللمحات عن ماضيها عندما اكتشف الباحثون مجموعة ضخمة من المقابر، فأكثر من 100 عام من أعمال التنقيب ولا يزال يتم العثور على جحافل من الكنوز والمقابر.

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ومع كل اكتشاف يتم الوصول إليه تزداد قيمة الحضارة المصرية القديمة في اعين الغرب، ويحتفون بهذه الاكتشافات، من خلال توثيقه، فعلي ىسبيل المثال تناقش قناة سميثسونيان فيلمها الوثائقي ، "صائدو القبور" أسرار من حياة الفراعنة.





تابع طاقم الكاميرا علماء الآثار عندما اكتشفوا مجموعة من التماثيل والآثار الأخرى عام ٢٠٢٠، حيث تم العثور على "كنوز ثمينة" ، يعتقد أن العديد منها يعود إلى 2500 عام ، بين المقابر وأثبتت أن تلك المدفونين هناك كانت "قطعًا أعلى من المتوسط" للمصريين في ذلك الوقت.



وكان من ضمنهم قطعة واحدة ، وهي تعويذة يعتقد أنها تحمي أرواح الموتى ، كان لها وجه مذهّب محفوظ تمامًا.

كان من الممكن أن تُدفن التماثيل إلى جانب الموتى كتذكارات ورموز لحسن الحظ في رحلتهم إلى الحياة الآخرة. وأشار الراوي: "هذه الكنوز الباهظة الثمن تكشف كيف بدأ المصريون الأثرياء في دفن موتاهم يتغير خلال الفترة المتأخرة - فقد أصبحت تجارية أكثر."



وعلى أمل العثور على المزيد من الآثار ، توغل الفريق في غرفة الدفن وسرعان ما عثر على توابيت مكدسة فوق توابيت ، موضوعة في كل مكان متاح تحت الأرض.

سرعان ما تم إنشاء المقبرة الضخمة باعتبارها أكبر تجمع للتوابيت المكتشفة على الإطلاق في مصر، أكبر بثلاث مرات من أي شيء تم العثور عليه سابقًا.





صدى البلد

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