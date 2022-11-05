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السبت، 05-11-2022 03:38 م

أطول امرأة تسافر جوا لأول مرة في حياتها - فيديو

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الوكيل الإخباري - استطاعت التركية روميسا جيلجي، أطول امرأة على قيد الحياة وفق موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، من السفر جوا لأول مرة في حياتها.

وعدّلت الخطوط الجوية التركية إحدى طائراتها، لتمكين أطول امرأة في العالم من السفر إلى سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة.

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وتعاني جيلجي (25 عاما) من "متلازمة ويفر"، وهي حالة وراثية نادرة تسبب فرطا في نمو العظام، وتؤدي إلى ارتفاع القامة على نحو كبير.

ولم تسافر جيلجي جوا من قبل لأن طولها لا يسمح بذلك حتى وهي في سن صغيرة، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.


وفي منشور على حسابها في "إنستغرام" قالت جيلجي: "رحلة خالية من العيوب من البداية إلى النهاية. كانت هذه أول رحلة لي بالطائرة لكنها بالتأكيد لن تكون الأخيرة".

 

 

 

سكاي نيوز 

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