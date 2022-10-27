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الخميس، 27-10-2022 10:38 ص

أطول مراهق في العالم يدخل موسوعة غينيس - صور

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الوكيل الإخباري - دخل الكندي أوليفييه ريو، موسوعة غينيس للأرقام القياسية العام المنصرم، كأطول مراهق في العالم.

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يصل طول الطالب في السنة الثانية في أكاديمية "آي إم جي" في فلوريدا، إلى سبعة أقدام وخمس بوصات، أي مترين و26 سنتيمتراً تقريبا.

 

وبما أن عائلة الشاب، بأكملها طويلة، تمت تحديث منزل طفولة أوليفييه ليتلاءم مع طوله وتوفير جو مريح للجميع، بداية من أسطح الطاولات و الأسقف كلها أعلى من المتوسط، الشيء الوحيد الذي ظل كما هو إطارات الأبواب، التي شهدت كما هائلا من الاصطدامات بقمة رأس أوليفييه.

 

ويقول مايكل ميكس، مدرب ريو في كرة السلة: "يتطور أوليفييه، كل ستة أشهر بحيث يكون أقوى وأكثر توازناً، وأكثر رشاقة، ولعبته تتحسن"، مؤكدُا أنه يتحرك بالمعدل الصحيح بالنسبة للاعب طويل القامة.



 


 


 

 

المرصد

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