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الثلاثاء، 22-03-2022 09:01 ص

أمريكا..طفلة تجني 10 آلاف دولار منNFT- صورة

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الوكيل الإخباري - عشرة آلاف دولار، هو المبلغ الذي تمكنت ميا باركر ابنة لويزيانا من جَنْيه ببيع لوحات لها بصيغة الرموز غير القابلة للاستبدال، وهي لم تتجاوز الخامسة عشرة من العمر.

وبدأت الفتاة في المزج بين اهتماماتها بالأعمال الفنية والاستثمار، بعد أن تعرضت لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبتها، منعها من مزاولة نشاطاتها الرياضية. واختارت هذا الطريق كوسيلة لملء الفراغ الذي تركته هوايتها الأولى.

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وتقول ميا، بحسب ما ذكر موقع «يو إس نيوز»، نقلاً عن وكالة «أسوشييتد برس»، إنه ما كان ليتسنى لها مطلقاً دخول عالم الـ (NFTs) قبل أن تصاب، وتضيف أن الأمر أمنّ لها معيشتها وأكثر.


وبلغت قيمة لوحات ميا على السوق المخصص لأعمال الرموز غير القابلة للاستبدال (OpenSea)، ما قيمته 140 ألف دولار.


وتميزت ميا كطالبة موهوبة، ضمن نظام مدرسة زاكاري، حيث تدرس، وذلك منذ كانت في السنة الابتدائية الثالثة، أما في السنوات القليلة الماضية، فقد أبدت اهتماماً بالاستثمار وأهداها جدها في عيد ميلادها، أسهماً في مختلف الشركات.

 

أما والدتها، كانداس تمبل، فتؤكد أنها تهرع إلى المنزل كل يوم، لتطلع على أحوال الأسهم. 

 


البيان 

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