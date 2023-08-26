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السبت، 26-08-2023 11:42 ص

أمريكي يربح ربع مليون دولار بعد فقدان وظيفته

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الوكيل الإخباري - فقد إريك أبوت وظيفته التي عمل بها لمدة 20 عاماً، واعتقد أن حياته على وشك الدمار لكن الأقدار أرسلت رسالة مختلفة تماماً.

ونام إريك أبوت وهو عاطل عن العمل بعد سنوات من الاستقرار الوظيفي، وحين استيقظ  صباح اليوم التالي وجد رسالة بريد إلكتروني تنتظره، وبمجرد تفقدها تبين له فوزه بجائزة يانصيب ضخمة لسحوبات تجري في أركنساس، الولايات المتحدة.

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ونقلت صحيفة الديلي ستار قوله: «استيقظت نحو الساعة 5 صباحاً وقررت التحقق من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بي. لقد صدمت عندما صادفت رسالة بريد إلكتروني من اليانصيب تقول إنني فزت في إحدى جولات الفرصة الثانية "من السحب"». 


وأضاف: "اعتقدت على الفور أنها عملية احتيال، لذا تحققت من موقع اليانصيب الرسمي لمعرفة ما إذا كان اسمي مدرجاً". وعلى الفور أخبر الرجل المحظوظ والديه بتبدل حظه السريع بين يوم وليلة.


وعندما سُئل عن الكيفية التي يعتزم بها إنفاق الجائزة التي قدرت بنحو 250 ألف دولار، كشف أنه سيدلل نفسه أولاً بسيارة جديدة وسيستخدم الباقي لمساعدة أسرته وأصدقائه مادياً. 

 

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