الأحد 14-11-2021
الوكيل الاخباري

وزير النقل يتفقد سير العمل بمؤسسة الخط الحديدي الحجازي

ولي العهد: جدي الحبيب والملك الإنسان.. سلام عليك في الخالدين

الاميرة بسمة: شقيقي الغالي لم ولن ننساك ما حيينا

وزارة الصحة: الجرعة الثالثة للقاح كورونا لن تكون شرطاً ضمن سند أخضر

لجنة الأوبئة : إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا أمرا واردا

الملك يكرم مجموعة ممن خدموا في عهد الملك الحسين في ذكرى ميلاده

ثلث كبار السن في الأردن مصابون بالسكري

اربد :أمسية أدبية بعنوان صراع على رقعة شطرنج

الحالة الجوية المتوقعة ليومي الأحد والاثنين

محادثات بين الصفدي ونظيره الإماراتي بشأن علاقة البلدين

الأحد، 14-11-2021 09:46 ص

أميرة اليابان السابقة تغادر إلى أميركا لبدء حياة جديدة مع زوجها

AAQGchZ


الوكيل الإخباري - غادرت الأميرة اليابانية السابقة ماكو، ابنة شقيق الإمبراطور، البلاد اليوم الأحد مع زوجها الجديد لبدء حياة جديدة في الولايات المتحدة .

اضافة اعلان

 

وتنازلت ماكو الشهر الماضي عن لقبها للزواج من كي كومورو، الذي نشأت بينهما قصة حب عندما كانا يدرسان بالجامعة.

 

ومرّ الزوجان وكلاهما يبلغ من العمر 30 عاما أمام الصحفيين المنتظرين في مطار هانيدا الدولي بطوكيو قبل ركوب طائرة تابعة لشركة (إيه.إن.إيه) متجهة إلى نيويورك.

 

ووقف المهنئون لتوديع الزوجين بينما بدأت الطائرة في التحرك.

شهدت قصة زواجهما اهتماما كبيرا في اليابان. وجرى تشخيص إصابة ماكو باضطراب ما بعد الصدمة هذا العام بعد أن تخلل خطوبتها فضيحة مالية وتدقيق إعلامي مكثف.

وبعد الزفاف، حصلت ماكو، وهي ابنة ولي العهد الأمير أكيشينو على جواز سفرها الأول حتى تتمكن من مرافقة كي إلى نيويورك حيث يعمل في مكتب محاماة.

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Webp.net-resizeimage-14

الحالة الصحية لـ الشيف بوراك بعد إجراء عملية جراحية - صورة

image (4)

نجاة أصغر طفل مبتسر في العالم - فيديو

اسم-جميع-انواع-طيور-البطريق

شاهد... بطريق نادر يسافر 3 آلاف كيلومتر في شواطئ نيوزيلندا

6190c1b8423604349535423d

مصر..مسؤول يكشف عن سبب وصول العقارب إلى منازل الأهالي في أسوان

image (3)

3 عقود من الصور الجوية تسرد حجم تخريبنا للبيئة

618142ead68e7875452688

دببة تقتحم منزلاً لتناول وجبة أكل في أميركا - صورة