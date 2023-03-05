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الأحد، 05-03-2023 10:39 ص

أول دليل على ركوب الخيل قبل 5 آلاف عام

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الوكيل الإخباري - وجد علماء الآثار أول دليل مباشر على ركوب الخيل، في كشف من شأنه أن يغير التاريخ، وذلك في هياكل عظمية بشرية عمرها 5000 عام في وسط أوروبا.

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وقال ديفيد أنتوني، الكاتب المشارك في الدراسة وعالم آثار في كلية هارتويك إن الباحثين قاموا بتحليل أكثر من 200 قطعة من بقايا هيكل عظمي من العصر البرونزي، للبحث عن علامات على ما يسميه المؤلف المشارك وعالم الأنثروبولوجيا بجامعة هلسنكي، مارتن تراوتمان «متلازمة راكب الخيل».

وقال تراوتمان «يمكنك قراءة العظام مثل السير الذاتية».

 

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