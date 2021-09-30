أول قمر صناعي صيني لاستكشاف الشمس

الوكيل الإخباري - تخطط الصين لإطلاق أول قمر صناعي لاستكشاف الشمس هذا العام، مع عرض نموذج للقمر الصناعي الجديد في معرض الصين الدولي الـ 13 للطيران والفضاء، حسبما نقلت وكالة "شينخوا" عن مطور القمر الصناعي.

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وقالت أكاديمية شانغهاي لتكنولوجيا رحلات الفضاء التابعة لهيئة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية، إن الصين ستدخل حقبة جديدة من استكشاف الشمس بإطلاق هذا القمر الصناعي.

وفي الوقت الذي أنشأت فيه الصين شبكة أرضية لمراقبة الشمس وحققت إنجازات في مجالات بحثية مثل الطيف الشمسي والمجالات المغناطيسية الشمسية، إلا أنها لم تقم حتى الآن باستكشاف الشمس من الفضاء.



ويأمل الخبراء في أن يؤدي استكشاف الشمس من الفضاء إلى تعزيز البحوث الصينية الأساسية بشأن الشمس، ودفع تطوير صناعات التكنولوجيا الفائقة ذات الصلة، والمساهمة في أبحاث الفيزياء الشمسية الدولية.

المصدر - البيان