الخميس 23-02-2023
الوكيل الاخباري

بيان صادر عن "عرين الأسود" إلى الشعب الفلسطيني

إثر الزلزال.. نقل طفلة سورية مهددة ببتر ساقيها للعلاج في تركيا

مرصد الزلازل يكشف تفاصيل أقوى هزة أرضية سجلها

الملك يعزي الرئيس الفلسطيني بوفاة أحمد قريع

هل يستبدل الأردن عطلته الأسبوعية في سبيل تحقيق رؤيته للتحديث الاقتصادي؟

بعد انخفاض الذهب.. تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي محليا

30 هزة أرضية حول العالم الخميس بينهم زلزال بقوة 6.8 ريختر

"سيدة تدهس زوجها بعد جلسة في المحكمة الشرعية في إربد".. خبر غير صحيح

هزة أرضية تضرب الحدود التركية السورية مساء اليوم

أمين عمان: مشروع معالجة آثار بركة البيبسي بتكلفة 12 مليون دينار

الخميس، 23-02-2023 11:35 م

إثر الزلزال.. نقل طفلة سورية مهددة ببتر ساقيها للعلاج في تركيا

63f7c31e4c59b76e6d168b6b


الوكيل الإخباري - نقلت السطات المحلية في شمال سوريا، مساء الخميس، الطفلة شام الشيخ محمد وشقيقها إلى تركيا للعلاج، بعد إصابتهما بمتلازمة "هرس الأطراف" جراء الزلزال.

اضافة اعلان


وأفادت وكالة "أ ف ب" بأن مراسلها شاهد عند معبر باب الهوى، سيارتي إسعاف تدخلان من الجانب التركي لتتسلما الطفلين شام وشقيقها عمر (15 عاما) اللذين رافقهما والدهما وعمتهما.

وبقيت شام (9 سنوات) 40 ساعة تحت الأنقاض بعد انهيار منزلها وسقوط السقف على ساقيها، وتواجه، وفق الأطباء الذين يتولون رعايتها، خطر بتر رجليها على مستوى الساقين كما أنها معرضة لمشكلات في القلب والكلى.


وقال محمد الشيخ محمد والد الطفلين إن وضع شام حرج، مشيرا إلى أن عمر مصاب أيضا في ساقيه.


ودمر الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا المجاورة، موديا بأكثر من 43 ألف شخص في البلدين، منزل ذوي الطفلة في مدينة أرمناز في ريف إدلب الشمالي الغربي وتسبب بمقتل أمها وشقيقتها، بينما نجت مع اثنين من أشقائها ووالدها.


وتصدر مقطع فيديو يوثق إنقاذ شام مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت فيه ممددة تحت الأنقاض، تتحدث مع عناصر الإنقاذ، تطلب عبوة ماء وتقترح عليهم كيف يمكن سحبها أو تدندن معهم أغنية تحمل اسمها.


وأوضح الأطباء العاملون في شمال غرب سوريا أن وضع شام مماثل لحالات عدة أشخاص استقبلوهم إثر الزلزال الذي أودى بحياة 3688 شخصا في خمس محافظات سورية، مشيرين إلى أن العديد من المصابين يعانون من حالة طبية اسمها "متلازمة الهرس".

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Image 15-02-2023 at 9.31 AM

ما سبب اختيار شعار الضفدع ليكون مطبوعاً على بعض المنتجات الغذائية ؟

63f724bf4c59b7478c5568a4

طفلة سورية في إدلب تنتظر الوصول إلى الإمارات للعلاج بعد إصابتها جراء الزلزال - صور

232700

ظن مساعده أنه يمازحه.. وفاة طيار بنوبة قلبية على متن طائرة بإنجلترا!

1677063154_مصرية-تلبس-ملابس-الإعدام-ونجت-من-الإعدام-شنقاً-في-اللحظة

مصرية تلبس ملابس الإعدام .. ونجت من الإعدام شنقا في اللحظة الأخيرة

63f5be79491b0

مقابل 'آيفون1'... أميركية تحصل على 63 ألف دولار

dbbd4f8b-l-intro-1655317922

فيديو يثير الهلع في مصر.. ديدان تمرح في آيس كريم

أخبار متعلقة
54545454

بعد الزلزال المدمر.. علماء يطورون نموذجا 'يتوقع الكارثة'

thumbs_b_c_27167b4c7ddbbabe2712d347a9668a19-750x430

زلزال تركيا.. كلبة ترشد عمال الإنقاذ لمكان صاحبتها تحت الأنقاض

thumb

لماذا كان زلزال تركيا وسوريا مدمرا إلى هذا الحد؟

548397643a

معالم اختفت ومنازل سحقت.. شاهد قبل وبعد كارثة زلزال تركيا

main_image63e12bae10965

مشاهد تحبس الأنفاس.. إنقاذ أطفال من تحت الركام بعد الزلزال

reuters_com_2023_newsml_RC2H5Z95Z44I

شاهد لحظات مؤثرة تظهر إنقاذ ناجين من تحت الأنقاض في تركيا وسوريا بعد الزلزال