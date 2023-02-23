إثر الزلزال.. نقل طفلة سورية مهددة ببتر ساقيها للعلاج في تركيا

الوكيل الإخباري - نقلت السطات المحلية في شمال سوريا، مساء الخميس، الطفلة شام الشيخ محمد وشقيقها إلى تركيا للعلاج، بعد إصابتهما بمتلازمة "هرس الأطراف" جراء الزلزال.

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وأفادت وكالة "أ ف ب" بأن مراسلها شاهد عند معبر باب الهوى، سيارتي إسعاف تدخلان من الجانب التركي لتتسلما الطفلين شام وشقيقها عمر (15 عاما) اللذين رافقهما والدهما وعمتهما.



وبقيت شام (9 سنوات) 40 ساعة تحت الأنقاض بعد انهيار منزلها وسقوط السقف على ساقيها، وتواجه، وفق الأطباء الذين يتولون رعايتها، خطر بتر رجليها على مستوى الساقين كما أنها معرضة لمشكلات في القلب والكلى.



وقال محمد الشيخ محمد والد الطفلين إن وضع شام حرج، مشيرا إلى أن عمر مصاب أيضا في ساقيه.



ودمر الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا المجاورة، موديا بأكثر من 43 ألف شخص في البلدين، منزل ذوي الطفلة في مدينة أرمناز في ريف إدلب الشمالي الغربي وتسبب بمقتل أمها وشقيقتها، بينما نجت مع اثنين من أشقائها ووالدها.



وتصدر مقطع فيديو يوثق إنقاذ شام مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت فيه ممددة تحت الأنقاض، تتحدث مع عناصر الإنقاذ، تطلب عبوة ماء وتقترح عليهم كيف يمكن سحبها أو تدندن معهم أغنية تحمل اسمها.



وأوضح الأطباء العاملون في شمال غرب سوريا أن وضع شام مماثل لحالات عدة أشخاص استقبلوهم إثر الزلزال الذي أودى بحياة 3688 شخصا في خمس محافظات سورية، مشيرين إلى أن العديد من المصابين يعانون من حالة طبية اسمها "متلازمة الهرس".

RT