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الأحد، 25-04-2021 10:02 ص

إحياء فن نسيج نادر في بنغلاديش

قطن


الوكيل الإخباري - يطلق على هذا النسيج تسمية «موسلين دكا» أو «شاش دكا»، وتلك المادة الموصوفة في نصوص دكا منذ ألوف السنين، هي عبارة عن نسيج فائق النعومة مصنوع من أنواع منقرضة من القطن كان ينمو على طول ضفاف نهر «ميجنا»، ويعرف باسم «فوتي كارباس».

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يصف موقع «غوود نيوز» الكندي هذا القطن بأنه دقيق للغاية ويتم تمزيقه بسهولة، ولا يمكن الحصول عليه إلا في ظل ظروف رطوبة شديدة وأحيانا محسنة بشكل اصطناعي.


من خصائصه الرئيسية خفته وشفافيته، وقد أطلق عليه المغول تسمية «الهواء المنسوج»، لكن وجود عدة عوامل أدت إلى ضياع العديد من تقنياته.


حاليا يسعى سيف الإسلام، أحد المهتمين بالتراث لإعادة تأسيس تجارة «شاش دكا»، حيث يدير مؤسسة حرفية تسعى إلى تكييف التقنية القديمة واستعادة قطن «فوكي كارباس». حيث تمكن من إيجاد قماش يشبه «شاش دكا» مع 300 خيط في كل بوصة مربعة.

 

قناة العالم

 




 

 


 

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