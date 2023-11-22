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الأربعاء، 22-11-2023 11:21 ص

إدخال وجبات ساخنة لـ41 عاملاً عالقين تحت نفق منهار في الهند - فيديو

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الوكيل الإخباري - تلقى عمال الإنشاءات البالغ عددهم 41، الذين ما زالوا محاصرين تحت نفق منهار شمال الهند منذ أكثر من أسبوع، وجبات ساخنة، يوم الثلاثاء، عبر أنابيب فولاذية تم تركيبها حديثاً، فيما يعمل رجال الإنقاذ لوضع خطة بديلة للحفر عمودياً باتجاههم.

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وقالت ديبا جور، المتحدثة باسم الحكومة الهندية ، إن الوجبات، المكونة من الأرز والعدس، تم إرسالها عبر أنبوب قطره 6 بوصات تم دفعه عبر الأنقاض في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وخلال الأيام التسعة الماضية، عاش العمال على الطعام الجاف الذي تم إرساله عبر أنبوب أضيق، وتم تزويدهم بالأكسجين من خلال أنبوب منفصل.

 

ونشر المسؤولون يوم الثلاثاء مقطعاً مسجلاً مصوراً، بعد دفع كاميرا عبر أنبوب، يظهر العمال وهم يرتدون قبعات البناء يتحركون في النفق المسدود أثناء التواصل مع رجال الإنقاذ على الأرض عبر أجهزة الاتصال اللاسلكي. وتزايد قلق أسرهم وإحباطهم مع استمرار عملية الإنقاذ.

 

 

 

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