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الأربعاء، 19-01-2022 11:30 ص

إسبانيا.. وفاة أكبر معمر سنّا في العالم عن 112 عاما

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الوكيل الإخباري - توفى الإسباني ساتورنينو دي لا فوينتي، والذي تصفه موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأنه أكبر معمر في العالم، يوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 112 عاما، وفقا لتقرير إخباري إسباني.

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وقالت وكالة الأنباء الإسبانية "إي إف إي" المملوكة للدولة، إن دي لا فوينتي توفى في منزل بمدينة ليون الواقعة شمال غربي إسبانيا.

 

وكانت موسوعة غينيس قد سمت دي لا فوينتي أكبر معمر في العالم في ايلول الماضي.

 

لبنان 24

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