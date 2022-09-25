إعادة طلاء لافتة هوليوود الشهيرة قبل الذكرى المئوية لوضعها

الوكيل الإخباري-ستخضع لافتة هوليوود الشهيرة المطلة على مدينة لوس انجليس بولاية كاليفورنيا الأمريكية لأعمال تجديد قبيل الذكرى المئوية لوضعها، التي تحل العام المقبل، إذ سيُغطى كل حرف من حروف الكلمة الضخمة بطلاء جديد.



وكان آخر طلاء للافتة الموضوعة فوق قمة جبل لي والمكونة من تسعة حروف لاتينية قد تم قبل عشر سنوات. وتحتاج الكلمة إلى إعادة طلاء كل عقد تقريبا.



والمجموعة الحالية من الحروف المكونة منها اللافتة الموضوعة أعلى جبل لي هي الثالثة على مر السنين. ووُضعت اللافتة الأولى المكونة من كلمة هوليوودلاند (أرض هوليوود) في عام 1923 كما تقول غرفة تجارة هوليوود التي تسهم في إدارة الموقع إلى جانب مدينة لوس انجليس وصندوق لافتة هوليوود.



وقال جيف زارينام رئيس مجلس أوصياء لافتة هوليوود "لا يدرك الناس أنك عندما تقف أمام اللافتة فإن كل حرف يبلغ ارتفاعه 45 قدما، طول كل حرف. لكنها فعليا مرتفعة عن الأرض ينحو عشرة إلى 15 قدما".



وأضاف "بالتالي بعض هؤلاء الناس (الذين يعيدون الطلاء) مرتفعون من 50 إلى 60 قدما".



وتبدأ عملية الطلاء في الثالث من أكتوبر ومن المتوقع أن تنتهي أول نوفمبر. وستحتاج عملية الطلاء إلى نحو 400 جالون (1510 لترات) من الطلاء والبرايمر المانع للصدأ.

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