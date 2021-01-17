الأحد 17-01-2021
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الأحد، 17-01-2021 11:56 ص

إليك ما يكشفه المنزل غير المنظّم عن شخصيتك

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الوكيل الاخباري - يعتبر الترتيب والنظام من أسرار النجاح في الحياة المهنية والاجتماعية. أما في المنزل فمن الممكن أن تكشف الفوضى وعدم الترتيب بعض الصفات الشخصية.

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فوضع الكثير من الأغراض بشكل فوضوي في جميع أركان المنزل يمكن أن يعني التمتع بشخصية محافِظة. وهذا يدل على عدم الرغبة في التغيير والخوف منه. كما قد يشير إلى نوع من الوسواس حيث يميل بعض الأشخاص بدافع مرضي نفسي إلى تجميع الأشياء وعدم التخلّي عنها وإن كانت غير مفيدة.


كذلك يمكن معرفة بعض أسرار الشخصية من الأدراج غيّر المنظمة، والتي تحتوي على الكثير من الأغراض. فهذا يعني حب الظهور والسعي إلى لفت الأنظار والتأثير في الآخرين.

أما عدم تنظيم المرحاض فيمكن أن يشير إلى المعاناة من الاكتئاب أو الإحباط مع عدم الاهتمام الكافي بالمظهر. كما قد يكشف انتشار الملابس المتّسخة في كل مكان المعاناة من عدم الاندفاع والعجز عن إتمام المهمات في الحياة عموماً.

 

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