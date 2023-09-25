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الإثنين، 25-09-2023 02:48 م

إنتبهوا على أطفالكم... تحدٍّ قاتل يغزو المدارس ويُثير الرعب في فرنسا

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الوكيل الإخباري - مرة جديدة يغزو تحد كارثي منصة تيك توك، لينتشر بين طلاب المدارس لاسيما في فرنسا. فقد تسلل هذا التحدي الذي يتجسد في صفع الرأس و"فتل الرقبة" دون سابق إنذار، إلى صفوف التلاميذ، دافعاً القطاع التربوي إلى الاستنفار، لاسيما أنه قد يكون قاتلاً في بعض الحالات.

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ويُعتبر التحدي المنتشر في مدارس فرنسا، خاصة في مدينة بوردو جنوب غربي البلاد، خطيراً إذ يمكن أن يؤثر على العمود الفقري والعنق.

وقد دقت إحدى المدارس ناقوس الخطر، بعد شكوى من إحدى الأمهات إثر تعرض ابنها لإصابة بسبب جراء هذا "الترند الخطير"

كما أرسلت السلطات التربوية المعنية مذكرات إلى مديري المدارس، تهدف إلى تقديم إرشادات واضحة ورفع مستوى الوعي لدى أعضاء هيئة التدريس حول تلك الظاهرة.

 

لبنان 24

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