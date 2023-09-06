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الأربعاء، 06-09-2023 02:20 م

إنقاذ ثلاثة بحارة في بحر الكورال بعد هجمات لأسماك القرش في أستراليا

اغاغا


الوكيل الإخباري -  قالت السلطات الأسترالية اليوم الأربعاء إنه تم إنقاذ ثلاثة رجال من قارب مطاطي في بحر الكورال على بعد حوالي 835 كيلومترا قبالة الساحل الشرقي لأستراليا بعد أن هاجمت أسماك قرش القارب وبدأ في الغرق .

وكان الرجال، وهم روسيان وفرنسي، على متن قارب "تيون" قابل للنفخ وطوله 9 أمتار والذي انطلق على متنه من فانواتو باتجاه مدينة كيرنز الساحلية الأسترالية.

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وقالت هيئة السلامة البحرية الأسترالية إنها استجابت لإشارة لاسلكية توضح موقع الطوارئ .


ونسقت الهيئة عملية إنقاذ الرجال الثلاثة بعد أن هاجمت أسماك القرش القارب وألحقت به أضرارا.


ومن المقرر أن يصل الرجال الثلاثة إلى بريسبان جنوبي كيرنز، صباح يوم الخميس.

 

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