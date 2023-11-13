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الإثنين، 13-11-2023 09:38 ص

إيطاليا..شاهد بركان إتنا يثور من جديد

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الوكيل الإخباري - أعلن المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين عن ثوران بركان إتنا في صقلية.

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وتشر صحيفة La Sicilia الإيطالية إلى ان الثوران حدث عند الفوهة الجنوبية للبركان، حيث قذف عمودا من الرماد على ارتفاع 4.5 ألف متر فوق الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 3300 متر.

 

ووفقا للعلماء لا يؤثر ثوران البركان الحالي على عمل المطارات في المحافظة المجاورة.


وتجدر الإشارة إلى أن بركان إتنا هو البركان الأنشط في أوروبا.

 

 

روسيا اليوم 

 

 




 

 


 

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