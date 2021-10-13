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الأربعاء، 13-10-2021 02:47 م

احذروا السيلفي..!

شب


الوكيل الإخباري- أكّد الخبراء في شركة Rhino Safety البريطانية المتخصصة في تقييم الأخطار والأمان أن 352 شخصاً حول العالم قد لقوا حتفهم منذ عام 2011 - أي منذ ظهور الكاميرات الأمامية على الهواتف الذكية- بسبب محاولة التقاط صور السيلفي (الصور الذاتية) في أماكن خطيرة للحصول على إعجاب الآخرين. 

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وبحسب ما ذكروه الخبراء فهناك عدد أكبر بكثير لمَن بقوا على قيد الحياة لكن بعد إصابتهم بجروح عديدة سعياً لالتقاط الصور الذاتية المثيرة.


وقد شغل الهنود المكانة الأولى في التصنيف العالمي للسيلفي القاتلة بـ (184 حادثاً) وبعدهم الأميركيون بـ (25 حادثاً).


أما الروس فاحتلوا المرتبة الثالثة في التصنيف بـ (17 حادثاً) بعدهم  باكستانيون بـ (13 حادثاً)، وتأتي الصين في ختام التصنيف بـ ( 5 حوادث).


المصدر: الميادين

 




 

 


 

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