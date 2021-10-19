الثلاثاء 19-10-2021
الوكيل الاخباري

ارتفاع اسعار البيض في احد المحال التجارية بعمان

الصحة: حريصون على إبقاء التعليم وجاهيا في المدارس والجامعات

لبنان: تقريب موعد الانتخابات النيابية

خطة أمنية هامة بمناسبة العطلة الرسمية

أكبر منجم للذهب في مصر.. كم سيبلغ إنتاجه في 2021؟

اجتماع لوضع آلية لتسديد مستحقات الموردين

الديوان الأميري القطري يجري تعديلا حكوميا يطال عددا من الوزارات

نقيب المطاعم لـ الوكيل : إقبال على الحلويات الشعبية بمناسبة المولد النبوي

كورونا عالميا.. أكثر من 241 مليون إصابة ومن 4.9 مليون وفاة

وفيات الثلاثاء 19/ 10/ 2021

الثلاثاء، 19-10-2021 09:43 ص

اكتشاف سيف في قاع البحر المتوسط يبلغ عمره نحو 900 عام في حيفا الساحلية - صورة

5c45ded0d4375093428b45c3


الوكيل الإخباري - قالت هيئة الآثار إن غواصا اكتشف سيفا عمره نحو 900 عام يعود إلى حقبة الحروب الصليبية في قاع البحر المتوسط.

اضافة اعلان

 

رغم أن السيف البالغ طوله مترا كان مغطى بالكائنات البحرية، تمكن الغواص من رصده بعد أن تسببت التيارات المائية في قاع البحر على ما يبدو في إزاحة الرمال عن مقبضه.


وقال كوبي شارفيت مدير وحدة الآثار البحرية إن الغواص اكتشف السيف الأثري أمس الاثنين في خليج قريب من مدينة حيفا الساحلية كان يأوي إليه البحارة.


وأضاف "اجتذب الموقع سفنا تجارية على مر العصور مما يجعله غنيا بالآثار".
وسوف يُعرض السيف بعد الانتهاء من تنظيفه وترميمه.


 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة









 




 

 


 

إقرأ ايضا
Simpsons_2720_MontyCircus_Sc1064_hires2_hires2.0

للعاطلين عن العمل.. شاهد 'The Simpsons' وتقاضى 6000 يورو

616e55bc4c59b70cdd6ec5fd

حملة على تويتر للبحث عن طفلة سعودية اختفت في ظروف غامضة

10-6-730x438

جدة فلسطينية تتخرج من الجامعة وعمرها 85 عاماً - فيديو

الشيف-نصرت

عشاء بأكثر من 50 ألف دولار مطعم نصرت يثير غضب زبائنه - صورة

image (3)

مجسم صنبور البلاستيك دعماً للبيئة في الصين

kawakib

علماء فلك يكتشفون اربع كواكب جديدة