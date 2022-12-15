اكتشاف مذهل لوجوه مومياوات مصرية قديمة -صورة

الوكيل الإخباري - وجد باحثون صورتين كاملتين لمومياوات مصرية وشظايا بموقع التنقيب في الفيوم، مصر، ما يجعل هذه الأعمال الفنية هي الأولى من نوعها التي يتم اكتشافها منذ أكثر من 115 عاما.

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وكان عالم الآثار الإنجليزي فليندرز بيتري، آخر من اكتشف عملا فنيا مشابها عندما اكتشف 146 صورة مومياء في مقبرة رومانية في عام 1911.



وتأتي النتائج من موقع حفر يقع وسط أنقاض مدينة فيلادلفيا القديمة، والتي، وفقا للمعهد الأثري النمساوي، تقع في الركن الشمالي الشرقي من الفيوم، على بعد 75 ميلا (120 كيلومترا) جنوب غرب القاهرة الحديثة.

كما كشف فريق التحقيق في موقع جرزة الأثري في الفيوم عن مبنى جنائزي، وسجلات مكتوبة على ورق البردي، والفخار، والتوابيت تعود إلى العصر البطلمي، الذي يمتد من سنة 305 قبل الميلاد إلى سنة 30 قبل الميلاد، عبر العصر الروماني، والذي استمر من 30 قبل الميلاد حتى تاريخ 390 م.

روسيا اليوم